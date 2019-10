Beşiktaş’ta genç kadına taciz anları kameraya yansıdı!

Beşiktaş’ta evine giderken içinden geçtiği parktaki merdivenlerde bir kişinin tacizine uğrayan Dillek Sarıgül(24), yaşadıklarını anlattı. Olay Abbasağa Mahallesi, Cami Çıkmazı Sokak’ta Cuma akşamı 23:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş Çarşı’da arkadaşlarıyla buluştuktan sonra evine dönmek için yola çıkan Dilek Sarıgül, Cami Çıkmaz Sokak’ın bulunduğu parktaki merdivenlere geldiği esnada arkasından yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı. Bir anda şaşkına dönen Dilek Sarıgül, arkasını döndüğünde tacizci ile yüz yüze geldi. Sarıgül’ün çığlık atması üzerine tacizci kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Gelen sesleri üzerine mahalle sakinleri genç kadının yardımına koştu. Mahalle sakinleri tarafından sakinleştirilen Dilek Sarıgül, polise giderek şikayetçi oldu.

“BEN BAĞIRINCA TACİZCİ KAÇTI”

Olay günü yaşadıklarını anlatan Dilek Sarıgül, “Beşiktaş’ta 22:50’de arkadaşlarımdan ayrıldım. Her zaman kullandığım yol olan Ihlamur Dere Caddesi ve Dünya Barış Parkı’ndan geçip buradaki Cami Çıkmazı’na girdim. Buradan geçtikten sonra merdivenlere geldim. Gecekondunun olduğu boşlukta birinin olduğunu fark ettim. Adımlarımı hızlandırdım ve şahsın arkamdan geldiğini hissettim. O sırada tacizi gerçekleştirdi. Ben bağırmaya başladım. Benim sesime insanlar gelmeye başladı. Onlar gelirken şahıs kaçtı. Yüzünü gördüm ancak karanlık olduğu için net görmedim. Kamera görüntüleri var ama orada da net görülmüyor” dedi.

“KORKTUĞUM ŞEY BAŞIMA GELDİ”

Parkın hep karanlık olduğunu ifade eden Sarıgül, “Park hep karanlık. Burası 2016 yazında şahsa ait olduğu iddia edilerek kapatıldı ve buraya bir inşaat yapılacağı söylendi. Biz ayaklanınca inşaat olayı askıya alındı. O tarihten sonra hiçbir bakım hiçbir güvenlik, ışıklandırma, bekçi kamera hiçbir şey yok. Bir şey de yapılmıyor. Ben her gün buradan korkarak geçiyorum ve en son korktuğum şey başıma geldi. Dün gece emniyete giderek şikayetçi oldum” açıklamasında bulundu.



“PARKIN AYDINLATILMASI GEREKİYOR”

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Neşe Alver, “Gündüz, gece, tek başımıza veya arkadaşlarımızla gezmek için kendimizi rahat hissettiğimiz bir alan burası. Sürekli kullandığımız bir yol burası. Akşam saatlerinde ışıklar az olduğunda burayı kullanmamaya çalışıyorum. Endişe yaşıyorum. Karanlık çünkü. Buraya Beşiktaş Belediyesi mi büyükşehir belediyesi mi kim bakıyor bilemiyorum. Bu park alanının en az bir kat daha aydınlatılmaya ihtiyacı var. Aydınlatılırsa mümkünse bir kamera sistemi takılırsa çok iyi olur” ifadelerini kullandı.



MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını ve şüphelinin yakalanmasını istediklerini belirten mahalle sakini Nurbanu Emir, “Evet bu mahallede oturuyoruz, başına taciz olayı gelen arkadaşımız da bu mahallede otuyor. Hem onun adına, hem bu mahallede yada bu şehirde yada bu ülkedeki tüm kadınlar adına çok üzgünüz. İstanbul'da yaşıyoruz ve saat 23.00 gibi hani saatin de önemi yok ama böyle bir saatte böyle bir taciz olayı başına geliyor. En önemlisi suçlunun bulunması çünkü herkesin kendini güvenli hissetmeye hakkı var. İkinci olarak bu geçiş yolunun aydınlatılması her kim tarafından olursa, belki Beşiktaş Belediyesi yapar. Ara ara gördüğümüz o bekçilerin, daha çok böyle ihtiyacı olduğu yerlerde görülmesi hepimizin arzusu, isteği. Daha önce yaşanmadı ama tedirgin olmak yaz yada kış yol çok karanlık olduğu için kadınların aklına gelen bir şey bu. Dolayısıyla her an yaşayacakmışız gibi yaşıyorduk” ifadelerini kullandı.

KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan Dilek Sarıgül’ün tacize uğraması bölgede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Genç kadından bir süre önce bölgeye gelen tacizci, bir süre bekledikten sonra Dilek Sarıgül’ün merdivenlerde görünmesiyle harekete geçiyor. Arkasından gelerek genç kadını taciz eden, şüpheli sonrasında kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor.

