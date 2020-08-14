Beşinci hastalık, genellikle kollarda, bacaklarda ve yanaklarda kırmızı döküntüler ile sonuçlanan viral bir hastalıktır. Bu nedenle “tokatlanmış yanak hastalığı” olarak da bilinir. Peki, beşinci hastalık belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Çocuklarda ateşli ve döküntülü hastalıklar sık görülür. Özellikle 5-15 yaş arası çocuklarda görülen beşinci hastalık, eritema enfektiyumu olarak da adlandırılır, buna parvovirüs B19 neden olur. Peki, beşinci hastalık belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BEŞİNCİ HASTALIK NEDİR?

Beşinci hastalık, genellikle kollarda, bacaklarda ve yanaklarda kırmızı döküntüler ile sonuçlanan viral bir hastalıktır. Bu nedenle “tokatlanmış yanak hastalığı” olarak da bilinir. Beşinci hastalığın yani ‘Eritema enfeksiyosum’un etkeni Parvovirüs B19’dur. Parvovirüs B19, sadece insanda hastalık yapar ve tek bir serotipi vardır.

Genellikle tükürük ve damlacık yoluyla bulaşır ve nefesle de taşınır. Diğer çocukluk çağı hastalıklarında olduğu gibi döküntülerden bulaşma ihtimali de vardır.

Beşinci hastalık genellikle sağlıklı olan çocuklar ve yetişkinlerde hafif seyreder. Ancak bazı insanlar için parvovirus B19 enfeksiyonu, tıbbi tedavi gerektiren kronik anemi gibi ciddi sağlık komplikasyonlarına neden olabilir.

Lösemi, kanser, organ nakli veya HIV enfeksiyonunun neden olduğu zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz varsa, beşinci hastalıktan kaynaklanan ciddi komplikasyonlar için risk altında olabilirsiniz.

BEŞİNCİ HASTALIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beşinci hastalığın ilk belirtileri gribin hafif semptomlarına benzeyebilirler.

Belirtiler genellikle aşağıdakileri içerir:

– Özellikle yanaklarda başlayan yoğun ve düzenli kızarıklık (neredeyse tokatlanmış görüntüsü)

– Ertesi gün kollarda ve bacaklarda ortaya çıkan dantelimsi kızarıklıklar

– 3 gün sonra el ve ayak parmaklarında, gövdede, kalçada döküntüler

– Baş ağrısı

– Yorgunluk

– Düşük ateş

– Boğaz ağrısı

– Mide bulantısı

– Burun akması

– Burun tıkanıklığı

Belirtiler virüse maruz kaldıktan 4 ila 14 gün sonra ortaya çıkma eğilimindedir. Bu belirtilere sahip çocuklar birkaç gün sonra, ilk olarak yanaklarda ortaya çıkan kırmızı bir döküntü geliştirir. Bazen döküntü, hastalığın ilk fark edilen işaretidir.

Döküntü, vücudun bir bölgesinde temizlendikten sonra birkaç gün içinde vücudun başka bir bölgesinde tekrar ortaya çıkar.