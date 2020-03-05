Eritema enfeksiyosum olarak da adlandırılan beşinci hastalık, halk arasında “tokatlanmış yanak sendromu” olarak da bilinir. 5 yaş üstü çocuklarda daha fazla görülen beşinci hastalık, hamile kadınlar veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha şiddetli olabilir. Peki, beşinci hastalık nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Beşinci hastalık, iyi seyirli, döküntülü hastalıklardan biridir. Özellikle kış aylarının başlarında sık görülen beşinci hastalığa parvovirüs B19 enfeksiyonu neden olur. Şimdi, beşinci hastalık nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere göz atalım.

BEŞİNCİ HASTALIK NEDİR?

Beşinci hastalık, genellikle kollarda, bacaklarda ve yanaklarda kırmızı döküntüler ile sonuçlanan viral bir hastalıktır. Bu nedenle “tokatlanmış yanak hastalığı” olarak da bilinir. Beşinci hastalığın yani ‘Eritema enfeksiyosum'un etkeni Parvovirüs B19'dur. Parvovirüs B19, sadece insanda hastalık yapar ve tek bir serotipi vardır.

Genellikle tükürük ve damlacık yoluyla bulaşır ve nefesle de taşınır. Diğer çocukluk çağı hastalıklarında olduğu gibi döküntülerden bulaşma ihtimali de vardır.

Beşinci hastalık genellikle sağlıklı olan çocuklar ve yetişkinlerde hafif seyreder. Ancak bazı insanlar için parvovirus B19 enfeksiyonu, tıbbi tedavi gerektiren kronik anemi gibi ciddi sağlık komplikasyonlarına neden olabilir.

Lösemi, kanser, organ nakli veya HIV enfeksiyonunun neden olduğu zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz varsa, beşinci hastalıktan kaynaklanan ciddi komplikasyonlar için risk altında olabilirsiniz.

BEŞİNCİ HASTALIK BELİRTİLERİ

Beşinci hastalığın ilk belirtileri çok geneldir. Gribin hafif semptomlarına benzeyebilirler.

Belirtiler genellikle şunları içerir:

– Özellikle yanaklarda başlayan yoğun ve düzenli kızarıklık (neredeyse tokatlanmış görüntüsü)

– Ertesi gün kollarda ve bacaklarda ortaya çıkan dantelimsi kızarıklıklar

– 3 gün sonra el ve ayak parmaklarında, gövdede, kalçada döküntüler

– Baş ağrısı

– Yorgunluk

– Düşük ateş

– Boğaz ağrısı

– Mide bulantısı

– Burun akması

– Burun tıkanıklığı

Belirtiler virüse maruz kaldıktan 4 ila 14 gün sonra ortaya çıkma eğilimindedir. Bu belirtilere sahip çocuklar birkaç gün sonra, ilk olarak yanaklarda ortaya çıkan kırmızı bir döküntü geliştirir. Bazen döküntü, hastalığın ilk fark edilen işaretidir.

Döküntü, vücudun bir bölgesinde temizlendikten sonra birkaç gün içinde vücudun başka bir bölgesinde tekrar ortaya çıkar.

BEŞİNCİ HASTALIK TEDAVİSİ

Beşinci hastalığa bir virüs neden olur, bu nedenle antibiyotiklerle tedavi edilemez (antibiyotikler virüsleri değil bakterileri öldürür). Çoğu durumda, bu kendi kendine temizlenen hafif bir hastalıktır, bu nedenle ilaca gerek yoktur.

Bu hastalık genellikle ciddi ve çocuğun hayatını etkileyecek seyirde olmadığı için özel bir tedavi yöntemi de yoktur. Tedavi genellikle belirtilere yönelik uygulanır. Doktorlar çocukta döküntüler fazla ve kaşınıyorsa bazı alerji ilaçları, ateşini düşürmek için parasetamoller verebilir. Eğer soğuk algınlığı belirtileri varsa buna yönelik tedaviler de uygulayabilirler.

BEŞİNCİ HASTALIK ÖNLENEBİLİR Mİ?

Beşinci hastalığı önlemek için aşı ve virüsün yayılmasını önlemenin bir yolu yoktur, çünkü bir kişi genellikle döküntü ortaya çıktığında bulaşıcı değildir.

Ellerin iyi ve sık sık yıkanması her zaman en iyi önlemlerden biridir, çünkü birçok enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca yiyecek veya içecek paylaşmamak, enfeksiyon kapma riskini düşürür.