Beslediği kaz, hayvanlara çobanlık yapıyor

Hasan Çalın, Manisa’nın Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 50 yıldır hayvancılık yapıyor.

Çalın, 2 ay önce koyunlarını otlatmaya götürdüğünde kazın koyunların arasına dahil olduğunu ve o günden itibaren koyunlara çobanlık yaptığını söyledi.

KOYUNLARI YABANCILARDAN KORUYOR

Çalın’ın evinde beslediği 2 yaşındaki kaz, koyunlarla birlikte merada otluyor ve yine koyunlarla birlikte ahıra dönüyor.

Kaz, koyunlara yabancı insan ve hayvanların yaklaşması durumunda ise ses çıkararak haber veriyor.

Kazın koyunları nasıl sahiplendiğini anlatan Hasan Çalın, şunları söyledi:

“Koyunla yiyor, koyunla yatıyor. Aynı damdan dışarıya çıkmıyor. Koyunların yanına yabancı kişi gelince buradan bağırarak haber veriyor.”

“Çevir dediğim zaman bazen ‘cisst’ deyip koyunları, kuzuları çeviriyor.”

“Bunlar hisli hayvan. Buraya veteriner geldiği zaman köpeği tuttum, o da ‘bırak onu, kazları tut’ dedi. ‘Ne oldu abi’ dedim, sonra bana bacağından ısırdığı yeri gösterdi. Kaz bacağından ısırarak döndürmüş.” (İHA)