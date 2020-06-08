Çocuklar okula başladığında ebeveynler de adeta çocuklarıyla birlikte yeni bir öğretim yılına kendini hazır hissederler. Okul hayatındaki başarısına yardımcı olan beslenme, çocuğunuzun gelişimine destek sağlarken bir yandan da okuldaki yiyecek ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor. İşte beslenme çantası için fikirler ve tarifler…

Çocuğunuz akademik hayatına henüz yeni başladıysa özellikle anne adaylarının kafasında bir sürü soru işareti yer alabilir. Bunlardan biri de çocuğunuz okulda sağlıklı bir şekilde beslenmesi için yapılan beslenme hazırlıkları olabilir. Beslenme çantası hazırlamak için tecrübe sahibi olmayabilirsiniz ancak endişe duymanızı gerektirecek bir şey olmadığını bilmeniz gerekir. Çocuğunuzun öğretmeni okulda beslenmesi için bir menü programı verdiyse özellikle dikkate almaya çalışın. Bu şekilde tüm çocuklar neredeyse aynı yiyecekleri tüketecek ve aynı zaman da sağlıklı bir beslenme listesine sahip olacaklardır. Eğer herhangi bir listeye sahip değilseniz evinizde kendiniz bir liste yaparak çocuğunuzun okulda beslenme ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

Çocuklarınız okulda sağlıklı yiyecekler tüketerek enerjik, mutlu ve derslerinde daha konsantre ilerleyerek okul döneminin daha aktif ve başarılı geçmesi sağlanabilir. Öyleyse beslenme çantasına ne tür yiyecekler koyabilirsiniz? İşte çocuğunuzun beslenme çantası için hazırlayabileceğiniz lezzetli ve sağlıklı tarifler…

DOYURUCU BESLENME ÇANTASI FİKİRLERİ

SANDVİÇ TARİFİ

Çocuğunuz için hazırlayacağınız en pratik ve doyurucu tariflerin başında sandviç gelebilir. İster ekmeğini kendiniz yapın isterseniz de fırından aldığınız ekmeğin arasına krem peynir sürün dilim dilim domates, salatalık, maydanoz ve taze soğan saplarını da koyarak mükemmel bir sandviç hazırlayabilirsiniz.

TAVUKLU TOST TARİFİ

Tavukları jülyen usulü doğradıktan sonra tavada biber ve soğanla pişirin. Daha sonra tost ekmeğinin içine pişirdiğiniz tavuğu koyun ve dilerseniz kaşar peynir dilimlerini en üste yerleştirin. Tost makinesinde tekrar pişirerek beslenme çantasına koyun.