Çocukların sağlıklı bir şekilde beslenmeleri için aperatifler oldukça önemlidir. Sağlıklı beslenme çantası sunmak önemlidir. İpuçları, taze meyveler, sebzeler, protein süt ürünleri ve karbonhidrat yiyeceklerinin bir kombinasyonunu içerebilir. Peki, beslenme çantasında olması gerekenler neler? İşte beslenme hazırlarken size yol gösterecek öneriler...

Çocukların sağlıklı yiyecekler tüketmesi onların, konsantre olmalarını ve öğrenmelerini kolaylaştırabilir. Ancak sağlıklı beslenme değişikliklerini yapmak kolay olmayabilir. Çocukların kendi öğle yemeğini seçmelerine ve size yardımcı olmalarına teşvik edebilirsiniz. Sevdikleri yiyeceklerin listesini oluşturabilirsiniz. Çocuklarınıza sağlıklı besinler hakkında bilgiler verebilirsiniz. Çocukların gün içerisinde, özellikle okulda yemek yemeleri için sınırlı zamanları vardır. Çocuğunuza sağlıklı besinler sunarak hazır yiyeceklerden uzak tutabilirsiniz. İşte beslenme hazırlarken size yol gösterecek öneriler…

ÖĞLE YEMEĞİ BESLENMESİNDE KONACAK YİYECEKLER

-Taze meyveler ve sebzeler

-Yağsız et dilimi, haşlanmış yumurta, yer fıstığı veya fındık ezmesi gibi protein içeren yiyecekler

-Peynir, süt veya yoğurt gibi süt ürünleri

-Ekmek, pide veya sandviç veya kraker gibi nişastalı yiyecekler

-Su

ÖĞLE YEMEĞİ BESLENMESİ İÇİN YEMEK ÖNERİLERİ

MEYVE VE SEBZELER: En iyi seçeneklerden biri taze meyve ve sebzelerden oluşabilir. Haşlanmış sebze ve salatalar iyi bir seçenek olabilir.

SÜT, YOĞURT: Meyveli veya sade ev yapımı yoğurtlar veya sütlü tatlılar.

EKMEK: Farklı farklı sandviçler yapabilirsiniz. Örneğin; kaşar peynirli sandviç beyaz peynirli sandviç, tavuklu veya köfteli sandviç besleyici olacaktır. Sandviçler sağlıklı ve lezzetli hem de doyurucu bir öğle yemeği olabilir. Çörek, poğaça, açma, krep gibi yiyeceklerde çocukların severek yedikleri yiyeceklerdir.

KURU MEYVELER VE KURU YEMİŞLER: Kuru kayısı, incir, üzüm, yaban mersini gibi yiyecekler hem sağlıklıdır hem de çocukların tatlı ve enerji ihtiyaçlarını karşılarlar. Koyduğunuz miktara dikkat etmelisiniz. Yalnızca bir avuç yeterli olabilir.

SU: çocukların beslenmesine mutlaka her gün su konmalıdır.