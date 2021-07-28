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Better Call Saul çekimlerinde korkutan olay: Bob Odenkirk sette fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

ABD'li ünlü oyuncu Bob Odenkirk, Better Call Saul dizisinin final sezonu çekimlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:26, 28/07/2021
Hayat HaberleriYaşam
Better Call Saul çekimlerinde korkutan olay: Bob Odenkirk sette fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

ABD’de Breaking Bad dizisiyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine kavuşan ünlü oyuncu Bob Odenkirk, Better Call Saul dizisinin New Mexico’daki çekimlerinde fenalaştı.

TMZ’nin aktardığına göre 58 yaşındaki oyuncu sette bir anda yere yığıldı. Set ekibi ve rol arkadaşlarının yardıma koştuğu oyuncu, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Odenkirk’e yakın bir kaynak ismini vermeden ABD medyasına yaptığı açıklamada, oyuncunun hastanede tedavi altında olduğunu ve yaşanan olayın sebebini bulmak için tetkiklerin sürdüğünü belirtti.

Odenkirk’in Breaking Bad dizisindeki karakterini merkeze alan Better Call Saul dizisi, çekimleri devam eden altıncı sezonuyla final yapacak.

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