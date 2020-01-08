Beyaz çay , çay bitkisinin açılmamış tomurcuklarındaki ince gümüşi-beyaz tüylerinden gelir (bazı insanlar bunu olgunlaşmamış çay yapraklarının “saçı” olarak tanımlar). Rengi beyaz veya renksiz değildir, hafif sarı veya çok soluk sarı bir renge sahiptir. Lezzeti siyah çay ve yeşil çaya göre çok hafiftir. Beyaz çay gerçek bir çaydır ve en az işlenmiş olanıdır, sağlık yararları söz konusu olduğunda diğer çaylara göre antioksidan açısından çok daha zengindir. Peki, Beyaz çayın faydaları nelerdir? Beyaz çay neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Beyaz çayın faydaları arasında diş çürümesinin önlenmesi, sağlıklı cilt ve saçların teşvik edilmesi ve artan enerji ve uyanıklık sayılabilir. Günde bir bardak beyaz çay içmek, soğuk algınlığı gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir. Şimdi beyaz çayın sağlık için yararlarına gelin daha yakından bakalım… Beyaz çayın faydaları nelerdir? Beyaz çay neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

BEYAZ ÇAYIN FAYDALARI

Beyaz çayın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Yapılan bir araştırma, beyaz çayın cilt hücrelerini hidrojen peroksit ve diğer faktörlerin neden olduğu hasarlardan koruyabildiğini gösterdi. Antioksidan açısından zengin beyaz çay, pigmentasyon ve kırışıklıklar da dahil olmak üzere erken yaşlanma belirtilerine yol açabilen serbest radikallerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Beyaz çay antioksidanlarının anti-enflamatuar özellikleri, egzama veya kepek gibi cilt hastalıklarının neden olduğu kızarıklığı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

* Çalışmalar, gerçek çaylar ile kanseri önleme veya tedavi etme potansiyeli arasındaki güçlü bağlantıyı göstermiştir. Kesin olmamakla birlikte, beyaz çay içmenin sağlık yararları büyük ölçüde çaydaki antioksidanlara ve polifenollere atfedilmektedir. Beyaz çaydaki antioksidanlar, RNA’nın oluşturulmasına ve kansere yol açan genetik hücrelerin mutasyonunun önlenmesine yardımcı olabilir. 2010 yılında yapılan bir araştırmada, beyaz çaydaki antioksidanların kanseri önlemede yeşil çaydan daha etkili olduğu bulunmuştur.

* Beyaz çay içmek, vücudunuzun besinleri daha verimli emmesine ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

* Beyaz çay cilt için faydalı olmakla beraber, aynı zamanda sağlıklı saçların oluşumu için de faydalar sağlar. Beyaz çayda bulunan epigallokateşin gallat adı verilen antioksidanın saç büyümesini artırdığı ve erken saç dökülmesini önlediği kanıtlanmıştır.

* Beyaz çay, gerçek çaylar arasında en yüksek L-theanine konsantrasyonuna sahiptir. L-theanine, aşırı aktiviteye yol açabilecek heyecan verici uyaranları inhibe ederek beyindeki uyanıklığı ve odaklanmayı geliştirdiği bilinmektedir. Beyindeki uyaranları sakinleştirerek, beyaz çay odaklanmayı artırırken aynı zamanda rahatlamanıza yardımcı olabilir.

* Beyaz çay, dişlerin sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olan yüksek seviyelerde flavonoidler, tanenler ve florürlere sahiptir. Florür, yaygın olarak diş çürümelerini önlemede bir araç olarak bilinir ve sıklıkla diş macunlarında bulunur. Hem tanenler hem de flavonoidler, diş çürümesine ve çürümelere neden olabilecek plak oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

* Beyaz çaydaki kateşinlerin diğer antioksidanlarla birlikte Tip 2 diyabetin önlenmesine veya düzenlenmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir. Beyaz çay, ince bağırsakta glikoz emilimini gösteren amilaz enziminin aktivitesini etkili bir şekilde inhibe eder. Tip 2 diyabetli insanlarda, bu enzim nişastaları şekere ayırır ve kan şekeri artışlarına yol açabilir. Beyaz çay içmek amilaz üretimini engelleyerek bu ani artışları düzenlemeye yardımcı olabilir.

* Beyaz çaydaki kateşinler ve polifenoller, ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilecek antienflamatuar özelliklere sahiptir.

* Beyaz çay sağlıklı kalp fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur ve kan pıhtıları, felç ve kalp krizi gibi hastalıkları önler. Beyaz çay diğer çaylara göre en az işlendiği için, daha fazla antioksidan içerir. Beyaz çaydaki kateşinler kan basıncını düşürmeye, dolaşımı iyileştirmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Beyaz çayda bulunan antioksidanların kolesterol seviyelerini, özellikle kötü LDL kolesterolü düşürdüğü araştırmalarda gösterilmiştir.