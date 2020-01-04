Beyaz cennet Davraz’da sezon renkli başladı
Isparta’nın kış sporları merkezi Davraz Kayak Merkezi’nde yağan son karla birlikte kayak sezonu hareketlendi. Yılın son günü Kulüplerarası İl Şampiyonası’nın yapıldığı, kenti kayak ve snowboard yarışmalarında temsil edecek sporcuların belirlendiği Davraz, tatilcilerin de akınına uğradı. Davraz Kayak Merkezi’ni Isparta’nın yanı sıra, Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli hatta İzmir’den çok sayıda kayakçı ziyaret etti. Davraz’daki pistlerde kayan tatilciler, bol bol eğlendi.