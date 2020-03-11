‘Beyaz cennet’ Pamukkale’ye gelen turist sayısı yüzde 30-35 seviyelerinde azaldı

2020 yılına girilmesiyle birlikte ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görünen yeni tip korona virüsü salgınında can kaybı sayısı gün geçtikçe artarken salgın ise bütün dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'le yapılan uçak seferlerinin iptal edilmesi üzerine Türkiye'nin turistlik bölgelerindeki ziyaret rakamlarının düşüşleri ise gözle görünür şekilde arttı. Gelen yabancı turist sayısında ciddi miktarlarda düşüş olan yerlerden birisi ise ‘beyaz cennet’ olarak bilinen Pamukkale oldu.

“CİDDİ AZALIŞLAR SÖZ KONUSU”



Pamukkale’ye 2019'da toplamda 2 milyon 600 bin ziyaretçi gelirken 2020 Mart ayında ise yüzde 30 – 35'lik bir düşüş olduğunu söyleyen Köseoğlu, “Özellikle 0cak, şubat aylarıyla beraber, virüsün yayılmasıyla ülkemize gelen turist sayılarında da ciddi azalışlar söz konusu” diye konuştu.(İHA)