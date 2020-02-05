Beyaz cennet, ziyaretçi sayısında 2’nci sıraya yerleşti

Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Termal sularıyla 2 bin 500 yıldır insanlara şifa dağıtan, içinde tarihi eserlerin bulunduğu Kleopatra Antik Havuzu, antik tiyatro, cehennem kapısı Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan Aziz Phlippus’un mezarının da bulunduğu diğer tarihi ve kültür zenginleriyle öne çıkan Pamukkale Hierapolis Örenyeri, dünyanın her yerinden ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

İLK KEZ 2’NCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Pamukkale Hierapolis Örenyeri, 2019 yılında Türkiye’de turistlerin en çok ziyaret ettiği ücretli müze ve örenyerleri arasında Topkapı Müzesi’ni geçerek, tarihinde ilk kez 2’nci sıraya yerleşti. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, turizmciler olarak hedeflerinin Pamukkale’nin en çok ziyaret edilen yer olmasını sağlamak olduğunu söyledi. Pamukkale Hierapolis Örenyeri’nin UNESCO listesinde hem doğal, hem de kültürel alanda 2 farklı sınıfta yer aldığını belirten Şen, “2018 yılında Pamukkale’yi 2 milyon 189 bin 529 kişi ziyaret etti. 2019 yılında ise bu rakam 2 milyon 557 bin 868 ziyaretçiye ulaştı. Yaklaşık yüzde 17 civarında artış yakaladık. 2019 yılında ücretli müze ve örenyerleri arasında 1’nci sırada Ayasofya Müzesi’ni 3 milyon 727 bin 361 kişi ziyaret ederken, 2’nci sıraya yerleşen Pamukkale’yi ise 2 milyon 557 bin 868 kişi ziyaret etti. 3’ncü sıraya yerleşen Topkapı Müzesi ise 2 milyon 364 bin 946 kişi ziyaret etti” dedi.(DHA)