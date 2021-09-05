Beyaz Cennet’in gölgesinde kalan güzellikler

Denizli’de turizm denilince akla ‘Beyaz Cennet’ olarak bilinen Pamukkale geliyor. Ancak kentin zenginlikleri bununla sınırlı değil. Denizli bugüne dek gölgede kalan güzelliklerini de görücüye çıkarmayı başardı. Yaylalar, göller ve ormanlar doğa tutkunlarının yeni rotası oldu.

Selami AYDIN

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Denizli, benzersiz bir doğa harikası olan Pamukkale'si ile yıllardır Türkiye'deki yerli ve yabancı turistlerin uğramadan geçmediği yerler arasında. Ancak kent, ‘Beyaz Cennet' olarak bilinen Pamukkale dışında da çok sayıda tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

Hierapolis ve Laodikeia dahil 19 antik kent, bine yakın kültür varlığı ve müzelerinin derinliklerinde saklı sergilenmeyi bekleyen 40 binin üzerinde tarihi eser ile Denizli tam bir kültür kenti durumunda. Kentte erken Hıristiyanlık dönemine ait yapılar din turizmine, şifalı sular sağlık turizmine ve geç Helenistik dönemlerine ait kalıntılar kültür turizmine olanak sağlıyor.

Denizli, son dönemde gölgede kalan doğal güzelliklerini de görücüye çıkarmayı başardı. Yaylaları, kanyonları, eşsiz sulak yaşama sahip gölleri ve anıt ormanları ile doğa tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaran kent doğa turizminde de iddialı konuma geldi. Bu bölgeler çok sayıda endemik türe ev sahipliği yapıyor ve sayısız kuşun göç yolu üzerinde bulunuyor.

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Bağbaşı, Kefe, Topuklu, Süleymanlı, Erikli, Bozdağ yaylaları, anıt ormanları ve Kartal Gölü, doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği rotalar arasında. Yıllardır doğa yürüyüşlerine öncülük eden fotoğraf sanatçısı Zeki Akakça “Denizli'nin doğal güzelliklerini keşfetmeye gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kent olarak el değmemiş pek çok güzelliğe sahibiz” diye konuştu.