‘Beyaz cennet’te cumartesi yoğunluğu

Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale’de corona virüsü tedbirleri kapsamında cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla yoğunluk oluştu.

Yabancı turistlerin yanı sıra yerli ziyaretçiler de doğa harikası ‘beyaz cennet’e yoğun ilgi gösterdi. Turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla ön plana çıkan Pamukkale’yi gezdi.

Travertenler üzerinde yürüyüş yapan turistler, antik havuza girip 36 derece sıcaklıktaki suda tarihi kalıntılar arasında yüzdü.

Her yıl Pamukkale’ye gittiğini söyleyen Veli Gökdoğan, “Pamukkale’ye her yıl geliyoruz. Burayı çok seviyoruz. Pamukkale yıl geçtikçe bana daha güzel geliyor. İnsanlara burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Önceki dönemlerde yabancı turistler burada çoktu. Coronayla mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle, cumartesi günleri yerli turistler de artık buraya gelebiliyor. Biz de buraya gelip antik kenti gezerek cumartesi gününü eğlenceli bir şekilde geçirdik” dedi.

Ziyaretçilerden Yiğit Göğüs ise “Burası dünyaca ünlü bir yer. Gelmeyenler Pamukkale’yi kesinlikle ziyaret etmeli. Çıplak ayakla travertenlerin üzerinde yürümek çok güzel bir his. Bir zorluğu yok. Bu sayede travertenlerin korunması ve beyaz kalması da sağlanıyor” diye konuştu.

Sude Aslan da Pamukkale travertenlerinin görsel güzelliğinin hayranlık uyandırdığını dile getirdi. Aslan, travertenlerde yürümenin verdiği hissin başka bir yerde bulunamayacağını ifade etti. (DHA)



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