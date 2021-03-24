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Beyaz gelincik yüzünü gösterdi

Kars'ta daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok nadir çıkan beyaz gelincik görüntülendi.

Güncellenme: 10:04, 24/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
Beyaz gelincik yüzünü gösterdi

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Melikköy’de, sansargiller ailesinden olan beyaz gelincik görüntülendi. Yer altında gizlendiği için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan beyaz gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor.


Çok küçük deliklerden girebilme yeteneğine sahip olan gelincik, fare ve kuş yumurtası ile besleniyor. Bazı hayvanlar gibi gelinciğin de vücut renklerinde mevsimsel değişlikler görülebiliyor.


Diğer aylarda koyu renkli olan, kış aylarında bembeyaz bir posta bürünen gelincikler karla birleşince fark edilmesi zor oluyor.
DHA

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