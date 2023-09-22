Beyaz gergedanların sayısı 11 yıl aradan sonra arttı

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve çok sayıda Afrika ülkesinin koruma tedbirleri aldığı beyaz gergedanların sayısı 11 yıl aradan sonra ilk kez artışa geçti.

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Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), 22 Eylül Dünya Gergedan Günü’nde yaptığı açıklamada, beyaz gergedanların sayısının 2022’de geçen yıla göre yüzde 5,6 artarak 16 bin 803’e ulaştığını duyurdu. Bu, 2012 yılından bu yana ilk kez görülen bir artış.

Siyah gergedan nüfusu da artmaya devam ederek 6 bin 487’ye çıktı. Afrikalı yetkililer, 2022 sonu itibarıyla kıtada 23 bin 290 gergedan olduğunu tahmin ediyor.

Uzmanlar, kaçak avcılık nedeniyle korumanın sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaçak avcılık sonucu elde edilen değeri yüksek gergedan boynuzları, başta Çin ve Vietnam olmak üzere bazı Asya kültürlerinde “statü ve gücü” simgeleyen lüks takı ve süs eşyası yapımında kullanılmak için satın alınıyor.

Güney Afrika’da bir sivil toplum kuruluşu, eylül başında ülkede bulunan dünyanın en büyük gergedan çiftliğini satın aldığını ve içerisindeki 2 bin güney beyaz gergedanı doğaya salacağını açıklamıştı. (AA)