Beyaz kaplan ‘Kartopu’ ziyaretçilerin gözdesi oldu

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 9 günlük bayram tatili ile ziyaretçi akınına uğradı. 7 bin 500 hayvana ev sahipliği yapan merkezde, 20 bin doğumda bir dünyaya gelen Bengal (Beyaz) kaplanı yavrusu dikkatleri çekti.

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Birçok yabani hayvana da ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 9 günlük tatilde ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, birçok hayvanı görebilmek için sıraya girdi.,

Ziyaretçiler, en çok 20 bin doğumda bir dünyaya gelen Bengal (Beyaz) kaplanı yavrusuna ilgi gösterdi. İstanbul’daki lüks bir villada bulunup, el konulan kaplan yavrusuna ‘Kar topu’ adı verildi.

Tavuk eti ile beslenen ve bakıcılarının özenle baktığı kaplan yavrusu, günün belli saatlerinde yeşil alana çıkartılıyor.

‘Kar topu’nu yakından gören ziyaretçiler de bu anları değerlendirip, bol bol fotoğraf çektiriyor.

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, yavru kaplana geldiği günden bu yana özenle bakıldığını ve sağlık kontrollerinin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. (DHA)