Beyaz Saray’dan Onur Haftası’na özel sergi

Onur Ayı için düzenlenen sergi, başkanlık konutunun zemin katındaki koridorda gerçekleşiyor. Stonewall İsyanı, AIDS salgını, Harvey Milk ve Marsha P. Johnson, Grover Cleveland’ın kız kardeşi Rose Cleveland gibi LGBTQ+ figürlerle ilgili anekdotlar sergide yer alıyor.

Ayrıca Beyaz Saray’ın koridorları da Onur Haftası için özel olarak gökkuşağı renkleriyle aydınlatıldı. Bloomberg’in Beyaz Saray muhabiri Jordan Fabian da serginin gerçekleştiği koridordan bir kareyi Twitter’da paylaştı.

White House hallway lit up in rainbow colors for Pride Month pic.twitter.com/HA3Bu4kyxt

— Jordan Fabian (@Jordanfabian) June 18, 2021