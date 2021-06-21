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Beyaz Saray’dan Onur Haftası’na özel sergi

Beyaz Saray, Onur Haftası'nı kutlamak için tarihi bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Saray; LGBTQ+ tarihi hakkında bilgi veren fotoğraflar, belgeler ve hatıralar içeren sergi için Smithsonian Enstitüsü ile ortaklık kurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:39, 21/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Beyaz Saray’dan Onur Haftası’na özel sergi

Onur Ayı için düzenlenen sergi, başkanlık konutunun zemin katındaki koridorda gerçekleşiyor. Stonewall İsyanı, AIDS salgını, Harvey Milk ve Marsha P. Johnson, Grover Cleveland’ın kız kardeşi Rose Cleveland gibi LGBTQ+ figürlerle ilgili anekdotlar sergide yer alıyor.

Ayrıca Beyaz Saray’ın koridorları da Onur Haftası için özel olarak gökkuşağı renkleriyle aydınlatıldı. Bloomberg’in Beyaz Saray muhabiri Jordan Fabian da serginin gerçekleştiği koridordan bir kareyi Twitter’da paylaştı.

Başkan Joe Biden geçtiğimiz günlerde de Haziran’ı Onur Ayı olarak tanıyan bir bildiri yayınlamış, LGBTQ+ Amerikalıların hak ve özgürlüklerini savunma konusundaki sözünü yinelemişti. Biden, cumhurbaşkanlığı bildirisinde, “Tüm insanların onurunu koruma ve kendimizi, aramızdaki en savunmasız kişileri korumaya adama yükümlülüğümüzü teyit ediyoruz” demişti.

Saray, resmi Instagram hesabından da Onur Haftası’nı kutlamıştı.

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