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Beyaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İstanbul’da yoğun kar yağışı ve fırtına ile hayat durma noktasına gelirken, Boğaz’da eşsiz bir manzara oluştu.

Yayınlanma: 11:44 - 26 Ocak 2022 Güncellenme:
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Beyaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Karadeniz’den gelen yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul’daki vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Saatlerce araçlarında yolda mahsur kalanlar, hava yolu kapalı olduğu için havalimanında mahsur kalanlar ve araçları kayarak kaza yapan sürücüler oldu.

Kar yağışı ve fırtınanın ardından bembeyaz örtüye bürünen İstanbul’un görüntüsü ortaya çıktı.

Boğaz’daki kar manzaraları havadan görüntülendi.

Dev Türk bayrağının bembeyaz örtü üzerinde dalgalanması kartpostallık kareler ortaya çıkarttı. (İHA)

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