Beykoz’da deniz çekildi! Vatandaşlar tedirgin oldu

İstanbul Beykoz sahilinde 80 santimetre deniz çekilmesi meydana geldi. Denizin çekilmesiyle ortaya çıkan kayalar vatandaşları tedirgin ederken, çekilmenin mevsimsel "gel git" kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

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İstanbul Beykoz’da Anadolu Kavağı sahil şeridinde deniz suyu çekildi.

Kayalıkların ortaya çıktığını gören vatandaşlar tedirgin oldu.

Deniz suyunun kıyıdan 80 santimetre çekilmesinin mevsimsel “gel git” kaynaklı olduğu tahmin edilirken, sahil şeridinin son hali havadan görüntülendi.

KAYALIKLAR ORTAYA ÇIKTI

Suyun çekildiği yerlerde deniz altındaki kayalıklar ve yosunlar ortaya çıktı.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ve balıkçılar, denizin çekildiğini fark edince cep telefonları ile o anları kayda aldı.

Sahilde balıkçılık yapan Mehmet Cömert, “İstanbul’da son dönemlerde yağış olmadığından dolayı denizde 60 ile 80 cm arasında çekilme oldu. Kıyıdaki kaya parçaları suyun altındaydı, görünmüyordu. Deniz suyunun çekilmesiyle kayalıklar ortaya çıktı. Bu yıl kurak geçiyor” dedi. (İHA)