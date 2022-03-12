Beykoz’dan kartpostallık kar manzaraları

İstanbul'u etkisi altına alan kar, şehri beyaz örtüsüyle kaplarken Beykoz'da da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’un birçok noktasında olduğu gibi Beykoz’da da kar yağışı etkili oldu.

Sokaklar, evlerin çatıları beyaza büründü. Anadolu Hisarı’nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Beykoz’da yaşayan Ahmet Karakoç, “Mart ayında Beykoz’da böyle kar görmedik. Bu karın tadını çıkarmak lazım. Trafik kurallarına uyalım, mümkünse sürücüler yola çıkmasın” diye konuştu.

Musa Taşdemir, “Kar çok güzel. Gezmeye çıktık. Arabayla dışarı çıkmamak gerek” dedi. (İHA-DHA)