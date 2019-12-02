Beyoğlu’nun ‘İsmail abisi’ aramızdan ayrıldı
Asmalı Mescit’te 52 yıldır faaliyet gösteren Beyoğlu’nun simgelerinden Şahin Lokantası’nın işletmecisi İsmail Şahin, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.
78 yaşında aramızdan ayrılan Şahin’in cenazesi, dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Gurme Vedat Milor da acı haberi Twitter hesabından paylaştığı şu mesajla duyurmuştu:
“Beyoğlu'nda 67 yılından beri faaliyet gösteren iyi esnaf lokantalarından olan Şahin Lokantası'nın sahibi İsmail Şahin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Çok dürüst, düzgün bir insandı. Ailesine ve yakınlarına sabır dilerim.”