Beyonce corona virüsü ile mücadele için 6 milyon dolar bağışladı

Beyonce, corona virüsü ile mücadele kapsamında, ünlü isimler arasında, şimdiye kadar yapılan en yüksek bağışlardan birini yaptı ve 6 milyon dolarlık yardım fonu sağlamak için harekete geçti...

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Çin’in Wuhan şehrinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile mücadele kapsamında 6 milyon dolar bağışladı. Beyonce, kurduğu BeyGOOD, yardım kuruluşu UCLA’nın desteğiyle zihin sağlığı hizmetleri sunan çeşitli kuruluşlara 6 milyon dolarlık yardım fonu sağlamak için yazılım mimarı Jack Dorsey'in Start Small şirketiyle ortaklık kurdu. Yeni duyurulan girişim ayrıca Houston, New York, New Orleans ve Detroit’te yerel destek sunmak için Akıl Hastalıkları Ulusal İttifakı (NAMI) ile de birlikte hareket ediyor.