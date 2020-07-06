‘Beyonce derin devletin bir parçası’ iddiası

Beyonce hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki sosyal medyada gündem oldu. ABD'de bir kongre adayı ünlü şarkıcı için 'Derin devletin bir parçası' dedi ve Beyonce'nin gerçek Afrikalı Amerikalı olmadığını söyledi...

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. ABD’de bir kongre adayı ünlü şarkıcı hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı ve Beyonce’nin ‘Derin devletin bir parçası’ olduğunu iddia etti. Kasım ayında Florida eyaletinin 18'inci Kongre Bölgesi'ne seçilebilmek için yarışan kongre üyesi KW Miller, Beyonce'nin gerçekte ‘Afrikalı Amerikalı olmadığını ve insanları kandırdığını' da öne sürdü.

Miller, “Beyonce Afrikalı-Amerikalı değil. Öyleymiş gibi kandırıyor. Gerçek adı Ann Marie Lastrassi. O bir İtalyan. Soros Derin Devleti ajandasındaki Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter) hareketinin bir parçası. Beyonce, teşhir edildin! Hepiniz biliyorsunuz ki Beyonce’nin Formation şarkısı, kesinlikle globalistler için gizli kodlar içeren bir mesajdı. Şarkı açıkça onun şeytani olduğunu, Alabama ve Louisiana’da bulunan Satanist kiliselerde ibadet ettiğinin itirafıydı. Çantasında da Satanist semboller taşıyor” dedi.