Beyonce, George Floyd için bir imza kampanyası başlatarak adalet istedi…

Beyonce, gerçek adaletin yerini bulabilmesi için, sosyal medya hesabından bir çağrı yaptı ve "George Floyd için adalete ihtiyacımız var" dedi...

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, ABD’de beyaz bir polis tarafından boğazı sıkılarak öldürülen siyahi George Floyd için bir imza kampanyası başlattı… Gerçek adaletin yerini bulması gerektiğini söyleyen Diva, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Beyonce, paylaşımında, Floyd’un ölümünden sorumlu tüm yetkililer hakkında daha ağır suçlamalarda bulunulmasını talep eden dilekçenin imzalanması çağrısı yaptı ve kampanyanın linkini verdi.

Eşi Jay-Z ile birlikte siyahlara yönelik polis şiddetinin protesto edildiği gösterilere katılan hatta tutuklananların kefaletlerini ödeyerek hapisten çıkaran Beyonce çektiği videoda şöyle dedi: “George Floyd için adalete ihtiyacımız var. Gündüz gözü işlenen cinayete hepimiz tanıklık ettik. Kırıldık ve tiksinti duyduk. Bu acıyı normalleştiremeyiz. Sadece renkli insanlardan söz etmiyorum. Beyaz, siyah, kavherengi ya da arada herhangi bir şey olun, eminim ki, şu an Amerika’da devam etmekte olan ırkçılık karşısında umutsuzluk hissediyorsunuz. İnsanlar artık anlamsız şekilde öldürülmesin. Renkli insanlar artık insandan daha az bir şey olarak görülmesin. Artık görmezden gelemeyiz. George hepimizin ailesi ve insanlığıdır. Ailemizdir, çünkü Amerikalı bir yurttaşımızdır. Bu şiddet dolu öldürmeleri ve cezasız kalmalarını pek çok kez gördük. evet biri resmen suçlandı, ama adaletin sağlanması hala çok uzakta.”