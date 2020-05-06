Beyonce ve annesi Tina Knowles’dan corona virüsü mücadelesine destek

Corona virüsünün yayılmasından bu yana geçen haftalarda, siyahi toplumların ABD’deki küresel sağlık krizinden orantısız bir şekilde etkilendiği ortaya çıktı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) gelen bir rapora göre, Nisan ortası itibariyle, COVID-19 hastalarının yüzde 33,7’si Siyah iken, ABD nüfusunun sadece yüzde 13’ünü oluşturuyor. Ayrıca, tüm koronavirüs ölümlerinin yüzde 33’ü Kara Amerikalılar oldu. Beyoncé de, memleketi Houston Texas’taki COVID-19 test çalışmalarına öncülük etmek için annesi Tina Knowles Lawson ile birlikte çalışıyor. Beyoncé’nin resmi web sitesinde paylaşılan bir basın açıklamasına göre, yıldızın BeyGOOD organizasyonu, #ididMyPart kampanyasını başlatacak ve bu da siyahi toplulukları devam eden koronavirüs pandemisi arasında sağlığına öncelik vermeye teşvik edecek.



Konu hakkında konuşan Knowles Lawson, “Hepimiz birlikteyiz. Ancak siyah ve kahverengi topluluklarımızda neler olduğuna ve COVID-19 tarafından nasıl yok edildiklerine bakmalıyız. Sosyal uzaklaşma, maske takma ve çoğunun test edilmesi konusunda uyanık olmamız çok önemlidir. Eğer test edilmezseniz virüsün taşıyıcısı olup olmadığınızı bilmezsiniz. Bu ücretsiz test tesislerine gitmeli ve durumumuzu öğrenmeliyiz” dedi. Bu hafta sonu, Beyoncé ve annesinin çabaları ile, Houston’a iki günlük test çalışması getirilecek ve katılımcılara 1000 test kiti, yüz maskeleri ve eldiven gibi koruyucu giysiler sağlanacak. Ayrıca, Houston’daki sağlık çalışanlarına ve personeline sıcak yemek kuponları ve bakkal hediye kartları bağışlanacak.