Beyonce ve Jay Z, Meghan Markle’ı kraliçe ilan etti

Dün akşam Londra’da O2 Arena’da sahiplerini bulan Brit Ödülleri’ne Beyonce ve Jay-Z’nin teşekkür videosu damga vurdu.

The Carters adlı gruplarıyla ‘En İyi Uluslararası Grup’ ödülüne layık görülen çift, törene katılamasalar da ödülü kabul ettikleri bir video yayınlayarak teşekkür etti.

Buraya kadar her şey normaldi. Ta ki herkes ikilinin arkasındaki ‘Kraliçe Meghan Markle’ı görene kadar… Kimi Beyonce ve Jay-Z’nin Meghan ile dalga geçtiğini söylese de, pek çok kişi ikilinin Düşes’i sevdiğini ve ona destek olduklarını göstermek için böyle bir yola başvurduklarını yazdı.

Videoda kraliçe tacı takan Meghan Markle’ın portresi İllüstratör Tim O’Brien’a ait. Carters grubunun videoyu bir tablo önünde çekmeleri ise aslında Louvre’da çekilen ve Mona Lisa’nın önünde duran ikilinin Apesh ** t müzik videosuna atıfta bulunuyor.

Bu kez Mona Lisa yerine Meghan Markle koyan ikilinin Meghan Markle’a destek vermek için kraliçe portresini kullanmaları kraliyet hayranlarını ayağa kaldırdı. Özellikle sosyal medyada tartışma konusu oldu. Herkes yapılan bu davranışı doğru bulmazken, Daily Telegraph’a göre Beyonce’nin Meghan’ın melez geçmişinden dolayı kendisine “Melanit Mona” dediğini söyledi. (Melanit siyah bir değerli taş)

Beyonce, aynı zamanda sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı ve “Siyah Onur Ayı dolayısıyla bizim Melanit Mona’mız önünde eğiliyoruz. Hamileliğini tebrik ediyoruz.” dedi.