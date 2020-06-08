Beyonce’den cinsiyetçilik tepkisi

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, internet üzerinden yapılan sanal mezuniyet kutlaması ‘Dear Class of 2020’ etkinliğine Barack ve Michelle Obama, BTS, Lady Gaga, Lizzo, Katy Perry gibi müzisyenlerle birlikte katıldı ve müzik dünyasındaki cinsiyet ayrımı hakkında konuşma yaptı. Ünlü şarkıcı eğlence sektöründe hala çok fazla cinsiyetçilik yapıldığına dikkat çekerek “Hala sektörü erkekler domine ediyor ve bir kadın olarak yapmak zorunda olduğumuz gibi fırsat tanıyan kadın rol modelleri yeterince görmüyorum. Yeterince siyah kadının sektörde yeri yok. Dolayısıyla ben bir yer almaları için onları davet etmek zorunda kaldım. Bu, haksızlığa uğrayan, göz ardı edilen ve görülmeyi bekleyen insanları, kadınları işe almak anlamına geliyordu” dedi.



Beyonce mezuniyet töreninde konuşmasını şöyle sürdürdü: “Genç kadınlar, geleceğimizin liderleri, dünyayı sizin değiştireceğinizi biliyorum. Sizi görüyorum. Siz dünyanın ihtiyacı olan her şeysiniz. Bu gücü harekete geçirin. Akıllı olun. Ve genç krallar, hassas davranarak erkekliği yeniden tanımlayın. Öne çıkmanın pek çok farklı yolu var. Sizin ve tüm insanların ustaca bir armağanla doğduğuna inanıyorum. Dünyanın sizi belli bir yolla öne çıkmak zorunda olduğunuza inandırmasına izin vermeyin. Ve hayır, öne çıkmak için aynı şekilde konuşmak zorunda değilsiniz. Ama armağanınızı size özgü yollarla evrene yaymalısınız.”