Beyonce’nin kızı Blue Ivy Carter, ödüllü bir şarkı yazarı oldu

Beyonce’nin kızı Blue Ivy Carter, ödüllü bir şarkı yazarı oldu

Beyonce'nin 7 yaşındaki kızı Blue Ivy, artık ödüllü bir şarkı yazarı. Annesiyle birlikte yazdığı Brown Skin Girl şarkısıyla Soul Train Ödülü'nün sahibi oldu.

Çok küçük yaşlardan bu yana basınla iç içe olan, annesi Beyonce ve babası Jay Z ile özel davetlere galalara katılan, stiliyle dikkat çeken Blue Ivy, artık ödüllü bir şarkı sözü yazarı…

7 yaşındaki Blue, annesi Beyonce ile birlikte sözlerini yazdığı, koyu tenli kadınların gücünü anlatan Brown Skin Girl şarkısıyla Soul Train Ödülleri'nde Ashford & Simpson Şarkı Yazarı Ödülü'nü kazandı. Sadece sözleri yazmakla kalmayan, aynı zamanda annesiyle birlikte şarkıyı da söyleyen Blue’nun bu hafta açıklanacak Grammy adayları arasında da yer alması bekleniyor.

Beyonce’nin The Gift albümünde yer alan, kızı Blue Ivy ile birlikte seslendirdiği Brown Skin Girl adlı parça Billboard Hot 100 listesine de girdi. Küçük kızın ebeveynlerine eşlik ettiği tek şarkı Brown Skin Girl değil.

2012 yılında Jay-Z’nin Glory adlı şarkısında yer alarak Billboard listesinde yer almış en genç kişi olmayı başardı. Bu şarkıda Blue Ivy’nin doğduğu andaki ağlamasına yer veren Jay-Z, Blue Ivy'den daha genç birinin listeye girmesini neredeyse imkansızlaştırdı. Blue Ivy aynı zamanda Beyonce’nin 2016’da Daddy Lessons, 2017’de Mi Gente remiksi ve Homecoming albümünde Lift Every Voice And Sing adlı şarkılarında da yer aldı.