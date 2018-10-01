Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Milli Park statüsündeki Beyşehir Gölü, canlı çeşitliliğinin azalmasının ardından su sorunu ile de karşı karşıya. Ayrıca gölde İsrail ve Çin'den getirilen sazanlar ve evsel atıklar sebebiyle balık çeşitliliği azaldı.

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan, güney ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik bir oluşum olan Erenler Dağı, güneydoğu kuzeybatı yönünde ise Anamas Dağı ve Sultan Dağları ile çevrili tektonik bir çökeltide yer alan Beyşehir Gölü kuruyor.

Daha önce, Türkiye’nin %40 tuz ihtiyacını karşılayan Tuz Gölü ile 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen Meke krater Gölü’nde suların çekilmesi ile kurumaya başlamıştı.

Konya’nın tarım havzasında çiftçinin de şu ihtiyacının karşılandığı Beyşehir Gölü’nde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen su eşiği de artık korunamıyor.

Son kış mevsiminde, kar sularının kamyonlarla taşındığı gölde, eşiğin bu yıl 19 santimetre aşıldığı gözlendi.

Yaz döneminde, kuraklığa bağlı tarımsal sulama için Konya ve Isparta’dan su çekiminin fazla olması, gölü besleyen kaynaklarında çevresine yapılan göletlerin artması ile su seviyesi önemli oranda azaldı.

Öte yandan, içme suyu ihtiyacının karşılandığı gölde, geçmişte atılan İsrail ve Çin sazanlarının etkisi ve evsel atıkların gölü kirletmesi ile balık çeşitliliği sağlanamıyor.

Beyşehir Gölü’ndeki canlıların devamlılığı için, Türkiye'deki su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 6 milyon sazan balığı yavrusundan 500 bin adeti Beyşehir Gölü'nün tatlı suları ile buluşturuldu.