Eskişehir’de oturan, 40 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan Namık Kemal Kortan, Beyşehir’e giderek aynı adı taşıyan göl ve çevresinde yaşamını sürdüren kelebeklerin fotoğrafını çekti.

Kortan, Beyşehir Gölü ve çevresini tercih etme nedeninin de coğrafi konumu nedeniyle kelebek türlerinin bu bölgede yoğun olmasından kaynaklandığını belirterek, şöyle konuştu:

”Beyşehir’i seçmemizdeki nedenler coğrafi konumu, gölü, yüksekliği, yaylası ve dağları… Bunlar hem biz doğa fotoğrafçıları için hem de kuş ve kelebek için ayrı bir fazlalık getiriyor.

“Bu bölgede kelebek türü fazla. Doğa fotoğrafçıların oluşturduğu Türkiye Anonim Kelebekler adlı internet sitesi var. Son yıllarda bu bölgeye gelen arkadaşlarımız çektiği fotoğrafları siteye yüklüyorlar.”

Buradan elde ettiğimiz verilere göre Beyşehir Gölü ve çevresinde 167 tür kelebek yaşıyor. Burada yaşam şartları daha fazla ve nem var, bitki örtüsü farklı bu da kelebek türünü arttırıyor.”

“Yaptığımız araştırmalarda bu bölgede yaşayan kelebek türlerine yönelik çalışma yapılmamış. Buranın Türkiye’de kelebek türü fazla olan bölgeler arasında ilk 5’te yer alacağına inanıyorum.” (DHA)