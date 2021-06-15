Beyşehir Gölü’nde nilüfer şöleni

Konya’da Beyşehir Gölü’nün 8 bin metrekarelik bölümünde nilüfer çiçekleri yetişiyor. Her yıl mayıs ayında açan nilüfer çiçekleri görsel şölen oluşturuyor.

Adeta nilüfer çiçeği tarlasını andıran bölge, fotoğraf sanatçılarının ve gezginlerden yoğun ilgi görüyor. Göldeki nilüferleri kopartmanın cezası ise 73 bin TL.

Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, “Bu bölge Türkiye’nin en büyük nilüfer bahçesi diyebiliriz. Nilüferler mayıs ayı başlarında çıkmaya başlar ve ekim ayına kadar devam eder. Bu zamanlarda nilüferleri gezme imkanı olur. Yıl içerisinde fotoğrafçılar, gezginler ve doğa yürüyüşçüleri burayı boş bırakmaz. Bizler de buraya yasal yollarla turlar düzenlemeye başlayacağız” dedi.

“DÜNYADAKİ 9 NİLÜFER ÇEŞİDİNİN 2’Sİ BEYŞEHİR GÖLÜ’NDE”

Dünya üzerinde görülen 9 nilüfer çeşidinin sarı ve beyaz renkteki iki çeşidinin Beyşehir’de bulunduğunu belirten Büyükkafalı, şöyle konuştu:

“Nilüferler endemik bir bitkidir. Dünyada 9 çeşidinden 2’si Beyşehir Gölü’nde sarı ve beyaz renkte görülebilir. Yerli ve yabancı turistler, nilüferleri görmeye geliyor. Ziyaretçiler buraya gelip nilüferleri fotoğraflıyor, tekneyle gezi yapıyor. Sulak alanda yetişen nilüferlerin, aynı zamanda suyu temizleme özelliği de var.” (DHA)