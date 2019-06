Bezelyenin faydaları nelerdir? Bezelyenin cilde faydaları…

Bezelye, yeşil tohum kozasının içinde kalan küçük yuvarlak toplardır. Dünya çapında yarı tropikal bölgelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Bilimsel olarak Pisum sativum olarak adlandırılan bezelye lezzetli tadının dışında, vücuda muazzam faydaları için yetiştirilir. Kalorisi düşüktür; yüz gram bezelye, 81 kalori içerir. Besin içeriği açısından bezelye, A vitamini, C vitamini, demir, potasyum, diyet lifi, magnezyum, folik asit ve küçük sağlıklı yağlar ile doludur.

BEZELYENİN FAYDALARI

Bezelyenin bir dizi etkileyici sağlık yararı vardır. İşte bunlardan bazıları:

Kilo verme

Diyet lifleri oldukça yüksek olan bezelye, mideyi tok tutan değerli besinlerle doludur. Son derece düşük yağ ve kalori seviyesine sahiptirler, bu nedenle bezelyeyi diyetinize rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Lif ayrıca sindirim sisteminize yardımcı olur, metabolizma hızınızı artırır ve kilo vermenizi kolaylaştırır.

Diyabet

Vücuttaki yüksek seviyeli diyet lifi kan şekeri seviyenizin üzerinde daha fazla kontrol anlamına gelir. Lif bir tür karbonhidrattır, ancak vücudunuzdaki glikoz ve insülin seviyelerini düzenler.

Yüksek tansiyonu önleme

Yeşil bezelye içindeki besin maddeleri yüksek tansiyonu önleyebilir. Bezelyede magnezyum, potasyum ve diğer mineraller kalbe iyi gelir. Çalışmalar, bu minerallerin düşük seviyelerine sahip insanların yüksek tansiyona sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca, yeşil bezelye, yüksek tansiyona yol açabilecek hücre hasarını önleyebilen antioksidanlara sahiptir.

Bağışıklığı artırır

Bezelyede bulunan yüksek miktardaki antioksidanlar, vücutta ciddi hastalıklara neden olabilecek çeşitli reaksiyonları önler. Vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendiren demir, kalsiyum, çinko, bakır, manganez gibi birçok mineral açısından zengindir.

Daha iyi sindirim

Yeşil bezelye yemek, sindirimi artırabilir çünkü büyük miktarda lif içerirler. Çoğu insan diyetlerinde yeterince lif almaz ve bu onların sindirim sistemi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Lif, bağırsaklar için gereklidir ve onları sağlıklı tutar. Bağırsaktaki iyi bakteriler, lifleri bir besin kaynağı olarak kullanır. Bezelye, yiyecekleri vücuttan uzaklaştırmak için vücutta hacim arttırıcı bir madde olarak hareket edebilen çözünmez liflere sahiptir, böylece daha kolay sindirilir.

Yaşlanma karşıtı

Bezelye cildin yaşlanmasına karşı faydalıdır. İçindeki flavonoidler, kateşin, epikateşin, karotenoid, alfa karoten gibi antioksidanlar, cildinizin yaşlanma sürecini önlemede yardımcı olur ve cilde doğal bir parlaklık sağlar.

Kırışıklıklar ve Osteoporoz

Bezelyenin anti-enflamatuar özellikleri, antioksidanların etkisi ile birleştiğinde, kırışıklıkların ve osteoporozun önlenmesine yardımcı olur.

Kalp hastalığı

Önemli miktarda potasyum ve C vitamini içeren bezelye, kalbin çeşitli şekillerde korunmasına yardımcı olabilir. Potasyum kan basıncını düşürmeye ve kardiyovasküler sistem üzerindeki baskıyı en aza indirmeye yardımcı olurken, C vitamini kan damarları ve arterleri üzerindeki onarımı indükleyerek koroner kalp hastalıklarının riskini azaltabilir.

Alzheimer ve artrit tedavisi

Bezelyelerde bulunan K vitamini, Alzheimer ve artrit gibi ciddi hastalıkların önlenmesinde size yardımcı olur. Alzheimer hastalarında düzenli olarak bezelye tüketimi beyindeki nöronal hasarı sınırlar. Bahçe bezelyesi en iyi K vitamini kaynağı olarak kabul edilir.

Bebek bekleyen anneler için faydalıdır

Taze bezelye kabukları mükemmel bir folik asit kaynağı olarak kabul edilir. Folatlar, hücre içinde DNA sentezi için gerekli olan B-kompleksi vitaminleridir. Araştırmalar, anne adaylarının folat bakımından zengin gıdalar tükettiğinde yeni doğan bebeklerde nöral tüp defektlerinin önlenmesine yardımcı olacağını düşündürmektedir. Bu nedenle, bezelye hamileler ve yeni doğan bebeklerin sağlığı için iyidir.

Göz için iyi

Bezelye lutein, karotenler, zea-ksantin ve A vitamini gibi yeterli miktarda antioksidan flavonoid içerir. A vitamini, mukus zarlarının, cildin ve gözün sağlığının korunması için gerekli olan temel besinlerden biridir.

Bezelyenin cilde faydaları

Sağlıklı vücut ve sağlıklı ciltler arasında güçlü bir bağlantı vardır. Ne yerseniz, cildinize yansır. Besin, vitamin ve minerallerin yeterli miktarda alınması cilt sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Bezelye, kollajen üretimine dahil olan ve cildimizin sıkı kalmasına yardımcı olan iyi bir C vitamini kaynağıdır. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur. Böylece, bezelye gibi C vitamini açısından zengin yiyecekler yemek, cildinizin oksidatif hasara karşı savaşmasını sağlar.