Bezirgan Ambarlar tehlike altında

Antalya'nın Kaş İlçesi'ne bağlı Bezirgan Köyü'nde (mahallesi) Likya lahitlerinden esinlenerek yapılan 350 yıllık tarihi ve kültürel miras Bezirgan Ambarlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kaş ve Kalkan bölgesinin ticaret merkezi konumundaki Bezirgan Köyü'ndeki tarihi tahıl ambarları farklı mimari ve ahşap dokusuyla bugünde görenlerin ilgisini çekiyor.

150 yıl önce toplam 125 yapı olduğunu, bugün bunlardan 98 tanesinin ayakta kalmayı başara bildiğini söyleyen Bezirgan Mahallesi Muhtarı Salih Sarıca; “Bezirgan Köyü, Kaş'a 42, Kalkan'a 12 kilometre uzaklıktadır. Burada köyün simgesi haline gelen atalarımızdan bize miras olan tahıl ambarlarının, Likya mimarisine, lahitlere benzemesi ve Likya yolu üzerinde bulunması köyün geçmişte ticaret merkezi olduğunu gösteriyor. Yan yana dizili birer lahiti andıran 98 ambar, farklı mimari yapısıyla turistlerin uğrak yeri olmuştur.

Bugün yapılardan çok azı tahıl ambarı, bir kısmının kış aylarında sahil kesimindeki evlerine giden köy sakinlerince eşya deposu halinde kullanılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, Antalya Valiliği'nin de katkılarıyla atalarımızdan miras kalan bu ambarların onarımı, çevre düzenlenmesi yapılarak korunmaya alınması için yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.