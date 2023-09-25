Biberin çöpünü çekerek ekmeklerini kazanıyorlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasadı tamamlanan kırmızı biberin çöplerinden temizlenerek tesislerde kurutulup pul biber haline getirilmesi için 5 bin kişi çalışıyor.

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 20 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve 36 bin ton rekolte beklendiği İslahiye biberi, bölgede kırmızı altın olarak adlandırılıyor. Hasatla birlikte biberler, aflatoksin ile mücadele kapsamında çöplerinden arındırılıyor.



İlçede pul biber üretimi yapılan 20 tesiste ‘çöp çekme’ olarak isimlendirilen çalışmada ise 5 bin tarım işçisi görev alıyor. Tarım işçileri, 2 ay sürecek olan bu çalışma ile gün içerisinde 300 ile 500 lira arasında para kazanıyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, “Tarım işçileri tesislerde biberleri çöplerinden temizleyerek parçalayarak kurumaya bırakıyor. Bu biberler doğal olarak kurutularak işlenmesinin ardında pul ve toz biber haline getiriliyor. Tarladan toplanan biberlerin pul

bibere dönüştürülme sürecinde 5 bin kişi ekonomik kazanç elde ediyor” dedi.

(DHA)