Biberiye çayı faydaları nelerdir? Biberiye çayı neye iyi geliyor?

Akdeniz bölgesine özgü yaprak dökmeyen bir çalı olan biberiye (Rosmarinus officinalis) nane, kekik, melisa ve fesleğen ile birlikte Lamiaceae bitki ailesindendir. Tıbbi özellikleri nedeniyle yüzlerce yıldır kullanılan biberiyenin en popüler kullanımı çay formudur. Sakinleştirici bir koku ve tada sahip olan biberiye çayının faydaları nelerdir? Biberiye çayı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Biberiye bitkisinin yapraklarından yapılan biberiye çayı, vitamin, demir ve kalsiyum bakımından zengindir. Biberiye çayının sağlık yararlarının çoğu, salisilik asit, potasyum ve çeşitli antimikrobiyal, antibakteriyel ve antioksidan bileşiklerle birlikte, bitkide bulunan rosmarinik ve kafeik asitlerden gelir. Saç dökülmesinden sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan biberiye çayının faydaları nelerdir? Biberiye çayı neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BİBERİYE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Biberiye çayının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Sindirimi kolaylaştırır.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Kan şekeri seviyelerini düzenler.

– Kan dolaşımını artırır.

– Gaz ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olur.

– Bağırsak hareketlerini destekler.

– Hücreleri serbest radikal hasarından koruyarak kanseri önler.

– Obeziteyi önler.

– Hafızayı güçlendirir.

– İltihaplanmayı önler.

– Kronik ağrılara iyi gelir.

– Saç derisindeki kuruluk, kepeklenme ve dökülme gibi sorunlar ortadan kaldırır.

– Saç büyümesini teşvik eder.

– Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir.

– Sinirleri yatıştırır, depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.

ÖNEMLİ NOT: Biberiye bitkisine veya aynı ailede başka bir bitkiye alerjiniz varsa biberiye çayını kullanmayın. Aspirin veya salisilat ilaçlarına alerjisi olan kişiler de biberiye çayı alerjileri geliştirebilir. Burun akıntısı, kaşıntılı boğaz veya nefes almada zorluk da dahil olmak üzere herhangi bir alerjik reaksiyon belirtisi yaşarsanız dikkatli kullanın ve kullanmayı derhal bırakın. Biberiye çayı içindeki bileşikler adet dönemlerini tetikleyebilir ve düşük ve komplikasyon riskini artırabilir. Biberiye çayı ayrıca yüksek miktarlarda tüketildiğinde uterus kanamasına neden olabilir. Biberiye yaprağı, epilepsi de dahil olmak üzere belirli durumları kötüleştirebilen anti-enflamatuar ve antinosiseptif özelliklere sahiptir. İlaç alıyorsanız veya ciddi sağlık sorunlarınız varsa, bitki çayları içmeden önce mutlaka bir sağlık uzmanıyla konuşun.