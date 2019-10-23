Bebeğinizin biberonunu her kullanım sonrası düzenli olarak temizlemeniz gerekmektedir. iyi temizlenmeyen biberonun içerisinde bakteriler üreyerek bebeğinizin hastalanmasına zemin hazırlar. İçerisinde biriken koku bebeğinizi rahatsız edebilir ve iyi beslenmemesine neden olabilir. Peki biberon nasıl temizlenir? İşte annelerin biberon temizliği ile ilgili mutlaka bilmesi gerekenler...

İyi temizlenmeyen biberon bebeğinizin ishal, ateş ve mide rahatsızlıkları yaşamasına neden olabilir. Biberonu sudan geçirmek bakterilerin yok edilmesi anlamına gelmez. Sık sık sterilize ederek bebeğin sağlığı korunmalıdır. Özelikle yeni doğan bebekler bakterilere karşı daha savunmasız ve duyarlı olabilirler. Bu nedenle bebeğin kullandığı tüm malzemelerin yeteri kadar temiz olmasına özen gösterilmelidir. İşte biberon temizliği ile ilgili dikkat etmeniz gerekenler…

BİBERON NASIL STERİLİZE EDİLİR?

Biberon temizliği için eczanelerden veya bebek araç gereçlerini satan mağazalardan temizleme fırçası elde edebilirsiniz. Bu fırçalar biberonu derinlemesine temizlemenizi ve bakterileri yok etmenizi sağlar. dilerseniz doğal yağlar içeren temizleyiciler ile hijyen sağlayabilirsiniz.

-Bir miktar bulaşık sabunu veya biberon temizleyicisini biberona dökün. Temizleme fırçası yardımı ile biberonun en dibine kadar fırçalayın. Sıcak su ile iç ve dış kısımlarını iyice yıkayın.

-Bakterilere neden olacağından şişeyi lavabonuzdaki suya değdirmeyin yalnızca musluk altında akan su ile hijyen sağlayın.

-Biberonu emziğinden ve tüm parçalarından ayırın. Tüm malzemelerin sığabileceği bir tencerede ortalama 20-25 dakika kadar kaynatın. Tencerenin altını kapattıktan sonra içerisinden biberonun tüm parçaları çıkarın. Kaynatma işlemi için özel bir tencere kullanmanız önerilmektedir.