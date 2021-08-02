Biberonla beslediği oğlakla yangından kaçtı

Antalya Manavgat'ta 6 gündür süren yangında 7 kişi hayatını kaybederken birçok hayvan da hayatını kaybetti. Değirmenli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Zeynep Yüksel, yangından ailesiyle kaçarken koyunlarını da saldı, alevlerden kaçamayan yavru oğlak ise Yüksel tarafından araca alınıp uzaklaştırıldı.

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Manavgat’ta 6 gündür devam eden yangın nedeniyle birçok ev ve ormanlık alan yandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği yangında yüzlerce hayvan da öldü.

Değirmenli Mahallesi Selimli mevkiinde çiftçilik ve hayvancılık yapan iki çocuk annesi Zeynep Yüksel, yangının 2’nci gününde evinde uyurken, kızının uyarısıyla bir anda alevlerin evine yaklaştığını gördü.

Ailesiyle canlarını kurtarmak için evinden çıkan Yüksel, bu sırada kaçmaları için koyunlarının bulunduğu ahırın kapısını açtı. Koyunlar alevlerden kaçarken, ahırda bulunan yavru oğlak ise kaçamadı.

Yüksel, 4 ay önce annesi ölen ve o günden bu yana her gün biberonla 2 litre süt içirerek beslediği ‘Akkız’ adlı oğlağını geride bırakmaya gönlü razı gelmedi. ‘Üçüncü kızım’ dediği oğlağı araçlarına alan Yüksel, evini geride bırakıp ailesiyle alevlerin arasından kaçtı.

Alevlerin sönmesiyle evine dönen Yüksel, ‘Akkız’ı da tekrar biberonla beslemeye başladı. Akkız ise karnı doyduktan sonra Yüksel’in kucağına çıkıp omzuna başını koyarak yatıyor.

‘Akkız’ı bırakıp gitmeye gönlünün razı gelmediğini söyleyen Yüksel, “Uyuduğumuz sırada yangının arasında kaldık. Kızım uyandırdı bizi. Baktığımızda alevlerin evimize kadar geldiğini gördük. Yapacak bir şey bulamadık ve hayvanları salıp kaçtık. Bir oğlağımız vardı, o da gitmiyordu. Ya arabanın altında kalacak ya da yangında kalacak diye kıyamadık, bırakıp gidemedik, onu da arabaya aldık. 2 kızım var benim, bir kızımız da o. Annesi öldü zaten, 4 aydır sütle besliyoruz onu. O da ailemizin bir ferdi” dedi.