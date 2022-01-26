Bibloyla başlayan antika tutkusunu İstanbul’dan Rize’ye taşıdı

Rizeli Mesut Bakırcı, İstanbul’dan topladığı antikalarla başlayan tutkusu koleksiyona dönüştü. Bakırcı, topladığı antikaları Rize’deki köyünde 50 metrekarelik alanda sergiliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rize’den göç ettiği İstanbul’da 20 yıldır yaşayan Mesut Bakırcı, 6 yıl önce gezmeye diye gittiği bit pazarından eski bir biblo satın aldı. Üzerinde at figürü bulunan bibloyu gören ve hoşuna giden Bakırcı yeniden bit pazarına gitti ve 1 biblo daha aldı. Serüveni böylece başlayan Bakırcı’nın şimdi 4 binin üzerinde antikası var.

İstanbul’daki terzi dükkanını müzeye çeviren Bakırcı, antikalar artık dükkanına sığmayınca bir kısmını Rize’ye taşıma kararı aldı. Bakırcı, 150 yıllık eşyaları Pazarköy’deki 50 metrekarelik dükkanda sergilemeye başladı.

HAYALİ MÜZE KURMAK

Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakırcı, antika toplamaya ömrünün sonuna kadar devam edeceğini ve hayalinin müze kurmak olduğunu dile getirdi.

Bakırcı'nın topladıkları antikalar arasında ise eski tip dikiş makineleri, paralar, tüfeklerin yanı sıra 110 yılı aşkın süre önce kullanılan tansiyon aleti var.

Bakırcı “Bu iş bir pazara gidip biblo almamdan başladı. 6 yıldır antika topluyorum. Toplaya toplaya İstanbul’da ki iş yerime sığmayınca köyümüze getirip sergi açmak istedim. Buraya getirdiğimizde çok ilgi gördü. Böyle ilgi görünce de İstanbul’daki dükkânda kalan diğer malzemeleri de getirmeye karar verdim. Bu iş bir hastalık gibi, zevkli bir tutku. Bu böyle ömür boyu sürer” dedi. (İHA)



İlginizi Çekebilir 15 yılda tam 20 bin antika eşya topladı

İlginizi Çekebilir Çöpten çıkan antikalar, açık artırmayla satılıyor