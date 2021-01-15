Biden’ın yemin törenine yıldız yağacak: Lopez ve Gaga sahnede

ABD’de olaylı geçen 3 Kasım seçimlerini kazandıktan sonra görevi devralmaya hazırlanan Demokrat Partili Joe Biden, 20 Ocak’taki yemin töreni için adeta gün sayıyor.

6 Ocak’ta Kongre’de yaşanan kaosun ardından gözlerin çevrildiği devir teslim törenine mevcut Başkan Donald Trump’ın katılmayacağı açıklanmıştı. Trump, 1869 yılından bu yana görevi törenle devretmeyen ilk Başkan olarak tarihteki yerini alacak.

Biden’ın resmen göreve başlayacağı törenle ilgili farklı detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yemin töreninde ulusal marşı, Biden’a seçim sürecinde de açık şekilde destek veren ve parti kongrelerinde şarkıları çalınan Lady Gaga’nın seslendireceği açıklandı.

Törende Gaga’nın yanı sıra ünlü şarkı Jennifer Lopez’in de sahneye çıkacağı ve farklı bir performans sergileyeceği öğrenildi.

Öte yandan törenden sonra ABD televizyonlarında yer alacak özel bir program da bulunuyor. Söz konusu programın sunuculuğunu ünlü oyuncu Tom Hanks yapacak. Programa katılacak isimler arasında ise Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake ve Ant Clemons bulunuyor. Programa katılım ise corona önlemleri nedeniyle kısıtlı olacak.