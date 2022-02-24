Bigalı Kalesi iki ay sonra ziyarete açılıyor

Çanakkale Savaşları sırasında silah tamirhanesi olarak kullanılan tarihi Bigalı Kalesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

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Bigalı Kalesi, Çanakkale Boğazı’nın Avrupa yakasında Eceabat’ta bulunuyor. 19’uncu yüzyılda 2’nci Mahmut döneminde yapılan kale, Çanakkale Savaşları’nda da kullanıldı. Zaferde önemli rol üstlendi, cephede arızalanan 90 bin silah burada tamir edildi.

Üç yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarının sona erdiğini belirten Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şunları söyledi:

* Bigalı Kalesi Osmanlı döneminde hem Çanakkale hem de İstanbul Boğazı’nı korumak için yapılmış bir kaledir. Çanakkale Savaşları sırasında da çok önemli bir işlev görmüş ve cephe gerisinde askerlerin kullanmış olduğu silahların tamir edildiği ve tekrar savaşa gönderildiği tamirhaneolarak kullanılmış bir mekan.

* Biz de o ecdad yadigarı bütün yapılarımızı ele alıp, özgünlüğünü koruyarak ve savaş sırasındaki işleviyle hazırlayarak gelen ziyaretçiye açık hale getiriyoruz. Ve Bigalı Kalesi de onlardan bir tanesi.

* İnşallah, bir kale müze formatında açılışı olacak. Çünkü içi dolu bir restorasyon oldu. Sadece kalemizi restore edip, ayağa kaldırmıyoruz. İçini de işlevlendiriyoruz ve müze haline getiriyoruz.

* Gelen ziyaretçi Çanakkale Savaşları sırasında Bigalı Kalesi’nin bir silah tamirhanesi olarak nasıl işlev görmüşse işte o tarihin içinde yolculuk yaparak oradaki silahların nasıl tamir edildiği görmüş olacak ve Çanakkale Tarihi Alan bir ziyaret noktası daha kazanmış olacak. Nisan-mayıs gibi ziyarete açılmış olur. (İHA)