Bilim insanları popüler köpek türünün sağlık sorunlarına dikkat çekti

Fransız bulldog cinsi köpekler son zamanlarda popülerliklerini artırsalar da araştırmacılardan uyarı geldi. Türle ilgili yapılan ayrıntılı bir araştırma, türün diğer cinslere göre çok daha fazla sağlık sorunu yaşadığını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda âdeta popüler hale gelen Fransız bulldog cinsi ile ilgili yeni bir araştırma yayınlandı. Irkın sağlığına ilişkin ayrıntılı araştırmaya göre, Fransız bulldog cinsinin 20 yaygın bozuklukla teşhis edilme olasılığı diğer ırklardan önemli ölçüde daha fazla.

Araştırmada; düz yüzlere sahip olmaları nedeniyle yaşadıkları nefes alma zorlukları belgelenirken, aynı zamanda diğer ırklara göre kulak akıntılarından muzdarip olma olasılıklarının 14 kat ve deri kıvrımı dermatitine sahip olma olasılıklarının 11 kat daha fazla olduğu bulunmuş. Ayrıca sekiz kat daha fazla alerjik cilt bozukluğu, yedi kat daha fazla gıda nedeniyle sağlık sorunları, beş kat daha fazla kas-iskelet yaralanması ve dört kat daha fazla göz sorunu yaşayabildiklerini de ortaya koymuş.

Cins, ünlü sahipleri ve sosyal medyayı etkileyen kişiler tarafından popüler hale getirilirken 2010 yılında sadece 2.024 olan köpek yavrusu, geçen yıl 39.266 olarak kaydedildi.

Çalışmanın yazarlarından Dan O’Neill, insanların bir Fransız bulldog satın almadan önce türdeki önemli sağlık sorunları nedeniyle durup düşünmesi gerektiğini söyledi.

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