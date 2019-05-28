Bilim kurgu tutkunları BAU’daki S3FCON’da buluşuyor

Bilim kurgu tutkunları Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek S3FCON fuarında bir araya geliyor. Yüzlerce fantastik ve bilim kurgu severin bir araya geleceği fuar, bir fuardan ziyade festival niteliği taşıyacak.

“Kurguyu gerçeğe taşıyan fuar” sloganıyla hayata geçirilen S3FCON, 11-12 Haziran’da yüzlerce fantastik ve bilim kurgu severi ağırlamaya hazırlanıyor. Çeşitli oyunlar ve yarışmalarla festival havasında geçecek olan fuar, her iki günde de sabah saat 10:00’da başlayıp, akşam 18:00’de sona erecek.

BAU S3FCON, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsünde bulunan 1700 metrekarelik alanda gerçekleşecek. 11 Haziran Salı sabahı kapılarını ziyaretçilerine açacak olan fuar, katılımcılarına seminerler ve çeşitli aktivitelerle dopdolu iki gün yaşatacak.

Türkiye Hayvanları Koruma Derneği’ne bağış toplanacak

S3FCON, fantastik ve bilim kurgu kültürünü tanıtmayı ve üniversitelerde bu kültüre dair tüm unsurları ve etkinlikleri daha ulaşılabilir hale getirerek; davetlilerden elde edilen tüm gelirleri Türkiye Hayvanları Koruma Derneği’ne bağışlamayı amaçlıyor.

Etkinlik başlangıcından itibaren sürekli olarak alan içerisinde sosyal medya paylaşımları ve gün sonu videoları için kayıtlar alınacak. S3FCON’da bir cosplay yarışmasının yanı sıra, Magic: The Gathering turnuvası, masa oyunları ve su savaşı gibi etkinlikler de düzenlenip ödüller dağıtılacak.

S3FCON etkinlikleri

Fantastik Rol Yapma Oyunları, Kutu ve Masa Oyunları, Playstation Oyunları, Atari Oyun Makinaları, Bilgi Yarışmaları, Magic: The Gathering Turnuvası, Arcade Oyun Turnuvası (Street Fighter/Mortal Kombat), Cosplay Yarışması, Su Savaşı etkinliği, Yazar ve çizerlerden seminer ve söyleşiler, Yemek Yarışmaları ve Atölyeleri, Oryantiring.