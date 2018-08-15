Bilinmeyen Enler Bölüm 26: Santos Dumont

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1906’da Avrupa’da gerçekleştirilen ilk motorlu uçuş Brezilyalı mucit Dumont’un eseriydi. Uçağıyla yere indiğinde dünyanın en mutlu insanlarından biri oldu. Fakat bu mutluluk uzun sürmeyecekti. Tam 5 yıl sonra, yani 1911 yılında Dumont’un talihi hiç hayal etmediği bir şekilde değişti.

TRABLUSGARP SAVAŞI

Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir mücadele örneği ortaya koyduğu Trablusgarp Savaşı’nda, İtalyan uçakları, Libya çölündeki bazı yerleşim yerlerinin üzerine el bombaları attı. Bu eylemin sonucu ise şöyle oldu: ‘Gökyüzünden yapılan saldırılar, karadan yapılanlara nazaran daha yıkıcı, daha hızlı ve daha ucuz.’

Osmanlı ve İtalya arasındaki bu savaşta ilk kez böyle bir yöntemin uygulanması, Dumont’un icadını bambaşka bir seviyeye taşımıştı. İşte o hikaye…