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Bilinmeyen Enler Bölüm 26: Santos Dumont
Bilinmeyen Enler Bölüm 26: Santos Dumont
Bilinmeyen Enler'in yeni bölümünde bugünkü uçakların kalkış prensibine sahip ilk uçağı geliştiren Santos Dumont'un hikayesini anlattık. Dumont'un yaşamı, Atatürk'ün büyük mücadele verdiği Trablusgarp Savaşı'nda yaşanan bir olay sonrası tamamen değişmişti.
Yaşam 15 Ağustos 2018 - 11:49

1906’da Avrupa’da gerçekleştirilen ilk motorlu uçuş Brezilyalı mucit Dumont’un eseriydi. Uçağıyla yere indiğinde dünyanın en mutlu insanlarından biri oldu. Fakat bu mutluluk uzun sürmeyecekti. Tam 5 yıl sonra, yani 1911 yılında Dumont’un talihi hiç hayal etmediği bir şekilde değişti.

TRABLUSGARP SAVAŞI

Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir mücadele örneği ortaya koyduğu Trablusgarp Savaşı’nda, İtalyan uçakları, Libya çölündeki bazı yerleşim yerlerinin üzerine el bombaları attı. Bu eylemin sonucu ise şöyle oldu: ‘Gökyüzünden yapılan saldırılar, karadan yapılanlara nazaran daha yıkıcı, daha hızlı ve daha ucuz.’

Osmanlı ve İtalya arasındaki bu savaşta ilk kez böyle bir yöntemin uygulanması, Dumont’un icadını bambaşka bir seviyeye taşımıştı. İşte o hikaye…

 

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Son güncelleme: 15:19 - 15.08.2018
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