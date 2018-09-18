Bilinmeyen Enler Bölüm 28: Uruguaylı Obdulio Varela
1950 yılında Maracana Stadı’nda gerçekleşen finalde Uruguay, Brezilya’yı 2-1 mağlup etmişti. Herkesin Brezilya’yı favori gördüğü bu maçta milyonlarca Brezilyalı hayal kırıklığına uğradı. Uruguay’ın elde ettiği bu zafer belki de Dünya Kupası tarihinin en anlamlı zaferiydi. Çünkü takımın kaptanı Obdulio Varela, bir yıl kadar önce futbol kulüpleri tarafından köle gibi kullanılan Uruguaylı oyuncuların lideri olmuştu.
Bugünkü bölümde ünlü gazeteci yazar Eduardo Galeano’nun da hikayesini yazdığı bu anlamlı zaferi anlatıyoruz.
Kamera: Kubilay Altuğ
Kurgu: Korhan Topçuoğlu