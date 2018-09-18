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Bilinmeyen Enler Bölüm 28: Uruguaylı Obdulio Varela
Bilinmeyen Enler Bölüm 28: Uruguaylı Obdulio Varela
Bilinmeyen Enler'in yeni bölümünde sıra dışı bir Dünya Kupası zaferini ve bu zaferin unutulmaz kahramanını anlattık. Sadece bir milli takımın değil, aynı zamanda bir davanın lideri olan Obdulio Varela.
Yaşam 18 Eylül 2018 - 15:10

1950 yılında Maracana Stadı’nda gerçekleşen finalde Uruguay, Brezilya’yı 2-1 mağlup etmişti. Herkesin Brezilya’yı favori gördüğü bu maçta milyonlarca Brezilyalı hayal kırıklığına uğradı. Uruguay’ın elde ettiği bu zafer belki de Dünya Kupası tarihinin en anlamlı zaferiydi. Çünkü takımın kaptanı Obdulio Varela, bir yıl kadar önce futbol kulüpleri tarafından köle gibi kullanılan Uruguaylı oyuncuların lideri olmuştu.

Bugünkü bölümde ünlü gazeteci yazar Eduardo Galeano’nun da hikayesini yazdığı bu anlamlı zaferi anlatıyoruz.

Kamera: Kubilay Altuğ
Kurgu: Korhan Topçuoğlu

 

 

Son güncelleme: 15:13 - 18.09.2018
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