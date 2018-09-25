Bilinmeyen Enler Bölüm 29: İzlanda’da kadın-erkek eşitliği

Bilinmeyen Enler'in yeni bölümünde İzlandalı kadınların kadın-erkek eşitliği için verdiği tarihsel mücadeleyi ve ülkenin bugün geldiği noktayı anlattık.

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Her şey 1975 yılında kadınların işlerini bırakıp protesto gösterisi düzenlemesiyle başladı. İzlanda’da aynı işi yapan erkekler, kadınlardan daha fazla maaş alıyordu. Kadınlar bu duruma ‘dur’ denmesi gerektiğine inandı.

PROTESTOLAR FARK YARATTI

Cinsiyet eşitsizliğini hedef alan protestolar ülkede büyük bir farkındalık yaratıyor. İlk kadın cumhurbaşkanı, parlamentoda kadın sayısının artışı ve daha fazlası… İşte İzlanda’nın kadın-erkek eşitliğinde geldiği noktaya dair ilham veren detaylar…

Kamera: Kubilay Altuğ

Kurgu: Korhan Topçuoğlu