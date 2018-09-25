Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Bilinmeyen Enler Bölüm 29: İzlanda’da kadın-erkek eşitliği
Bilinmeyen Enler Bölüm 29: İzlanda’da kadın-erkek eşitliği
Bilinmeyen Enler'in yeni bölümünde İzlandalı kadınların kadın-erkek eşitliği için verdiği tarihsel mücadeleyi ve ülkenin bugün geldiği noktayı anlattık.
Yaşam 25 Eylül 2018 - 15:12

Her şey 1975 yılında kadınların işlerini bırakıp protesto gösterisi düzenlemesiyle başladı. İzlanda’da aynı işi yapan erkekler, kadınlardan daha fazla maaş alıyordu. Kadınlar bu duruma ‘dur’ denmesi gerektiğine inandı.

PROTESTOLAR FARK YARATTI

Cinsiyet eşitsizliğini hedef alan protestolar ülkede büyük bir farkındalık yaratıyor. İlk kadın cumhurbaşkanı, parlamentoda kadın sayısının artışı ve daha fazlası… İşte İzlanda’nın kadın-erkek eşitliğinde geldiği noktaya dair ilham veren detaylar…

Kamera: Kubilay Altuğ
Kurgu: Korhan Topçuoğlu

İLGİLİ HABERBilinmeyen Enler Bölüm 28: Uruguaylı Obdulio Varela
İLGİLİ HABER30 Ağustos Zafer Bayramı Özel (Bilinmeyen Enler Bölüm 27)
Son güncelleme: 15:17 - 25.09.2018

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
Etiketler