Bill Gates, ultra lüks yatlarıyla Türkiye kıyılarını geziyor

146 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin iş insanları arasında bulunan Bill Gates, ailesiyle birlikte tatile geldiği Türkiye kıyılarında üç ultra lüks yat ile koyları gezip tatilin tadını çıkartıyor. Bill Gates ve ailesinin Didim açıklarında ve Güllük koylarındaki tatilini SÖZCÜ görüntüledi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en zengin iş insanları arasında bulunan Bill Gates, anne ve babasının bulunduğu aile grubu ve şirketinin iki önemli CEO'su ile üç gün önce Muğla'nın Bodrum ilçesinden başladığı tatilini bugün Aydın'ın Didim ilçesi ile Muğla'nın Güllük körfezi koylarında sürdürdü. Dün Efes'te Meryem Ana Evi’ni ziyaret eden Gates bugün, haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 106 metre uzunluğundaki Lana ve dünyanın en büyük yatlarından biri olan 500 milyon dolar değerindeki Fly Fox yatı ile tatilini sürdürdü.

Bill Gates'in ayrıca 30'a yakın korumasının bulunduğu Wayfinder isimli ultra motor yat da, iki yata eşlik etti.

SABAH DİDİM’DE TENİS OYNADI

Sabah erken saatlerde 5 koruması ile Didim'de karaya çıkan Bill Gates yaklaşık 80 dakika tenis oynadıktan sonra Lana isimli yata döndü. Kısa pantolon ve tişört ile dolaşan Gates’in spor çantasını kendisinin taşıdığı görüldü. Gates daha sonra bot ile Fly Fox isimli yata geçerek helikoptere bindi ve Güllük körfezi ile Didim koyları üzerinde yaklaşık 40 dakika kadar uçarak körfezin cennet koylarını havadan izledi.

Bill Gates ve ailesinin tatili SÖZCÜ kameraları saniye saniye görüntüledi. Didim’den hareket eden tur tekneleri, Gates’in 3 ultra lüks yatının yakından geçti, turistler bol bol fotoğraf çekti. Gates’in bugün akşam saatlerinde Didim’deki dünyaca ünlü Apollon Tapınağı’nı ziyaret edebileceği belirtildi.

ESKİ OSMANLI KİLİM VE HALILARI SATIN ALDI

Bodrum ve Gökova kıyılarını 2. Kez ziyaret eden ve Türkiye'de iki kez Meryem Ana Evi’ni ziyaret eden Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates'in Selçuk'da dün akşam bir halıcıdan eski Osmanlı kilim ve halıları aldığı ve yaklaşık 35 bin euro ödeme yaptığı öğrenildi. Gates ve ailesinin yaklaşık 4 gün daha Güllük, Gökova ve Hisarönü koylarında tatilini sürdüreceği belirtildi.

MASKELİ ŞAPKALI BİLL GATES’İ KİMSE TANIMADI

Marinadan iki VIP minibüs ile Hisar Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Apollon Tapınağı'na gelen Bill Gates ve yakınları, bir Türk rehber eşliğinde tapınağa girdi. Hafta sonu olması nedeni ile yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği tarihi mekanda maske ve şapka takarak, yaklaşık 300 kişinin arasında dolaşan ünlü milyarderi kimse tanımadı. Gates rahat rahat tapınağı dolaştı.

Tapınaktan çıktıktan sonra Didim çarşısında kısa bir yürüyüş yapan Gates ve yakınları daha sonra geldikleri VIP minibüslere binerek yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Milet Harabeleri'ni ziyarete gitti.