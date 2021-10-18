Bill Gates’in kızı imam nikahı kıydı

Olaylı bir boşanma süreci geçiren Bill Gates'in kızı geçen hafta sonu uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Nayel Nassar ile evlendi. ABD basını çiftin cuma günü düğünden bir gün önce imam nikahı kıydığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan ve Microsoft’un kurucusu olarak tanınan Bill Gates’in kızı Jennifer Gates, hafta sonu düzenlenen şenliklerle evlendi. Gates’in bir süredir birlikte olduğu binici Nayel Nassar ile evlendiği belirtilirken, ABD basını çiftin cumartesi günü düzenlenen düğünden bir gün önce imam nikahı kıydığını öne sürdü.

Çiftin New York’taki evlerinin arka bahçesinde aile arasında bir törenle imam nikahı kıydığı belirtilirken çiftin cumartesi günü de 300 davetliyle bir düğün gerçekleştirdiği belirtildi.

Gates’in New York’taki 15.82 milyon dolarlık evi Stanford Üniversitesi’nden mezun olan kızı için özel olarak satın aldığı kaydedilirken, Amerikan basını Gates ailesinin düğün için “en az” 2 milyon dolar harcadığını yazdı.

OLİMPİYATLARDA YER ALDI

27 yıllık evliliklerini bu yıl sonlandıran Melinda-Bill Gates çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan 25 yaşındaki Gates ile geçen yıl nişanlanan Nayel Nassar, Chicago’da dünyaya geldi. Milyoner ailesinin tasarım ve mimarlık şirketi olan Nassar, profesyonel olarak binicilik yapıyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Mısır adına yarışan Nassar, dereceye giremedi.

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