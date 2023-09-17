Bill Gates’in kızı Phoebe, kendi ayakları üzerinde durmak istiyor

Milyarder Bill Gates'in çocuklarından Phoebe Gates, anne ve babasının izinden gitmek yerine moda dünyasında ilerlemeyi tercih ediyor. İşte Bill Gates'in 21 yaşındaki Phoebe Adele Gates'in yaşamı...

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Bir şarkıcı ya da oyuncu olmasa da babası dünyanın tanınmış zengin iş insanlarından biri olunca tüm dünyanın gözü de üstünde. 21 yaşındaki Phoebe Adele Gates, basının dikkatini çeken isimlerden…

Bill Gates’in kızı, özellikle de annesi Melinda ve babası Bill Gates’in kariyerlerinden farklı bir kariyer seçtiği için de basınının gözdesi.

Phoebe Gates, kendi ayakları üstünde durmak ve ebeveynlerinden farklı olmak istediğini seçimleriyle net bir şekilde gösterirken moda dünyasının parlayan genç yeteneklerinden biri oluyor.

21 yaşındaki Gates, bir üniversite öğrencisi ve gelecek vadeden bir tasarımcı. Şimdiden moda dünyasında büyük ses getirdi; New York ve Paris Moda Haftası gösterilerine, elit partilere ve yıldızlarla dolu etkinliklere davetler aldı. Hatta British Vogue’da da staj yapıyor.

ZENGİNLİĞİ ÇOCUKLARINA ZARAR VERİRSE DİYE KORKMUŞ

Bazıları onun zengin ailesi sayesinde bu noktaya geldiğini iddia etse de hem Bill Gates hem de Melinda Gates, çocuklarının kendi yollarını seçebilmeleri için çok çaba harcadıklarını söylüyor.

Net serveti 107 milyar dolar olan Bill Gates, birçok defa çocuklarının zenginlik yüzünden yoldan çıkmalarından korktuğunu dile getirmiş ve hatta servetinin tamamını onlara bırakmak yerine, yoksullara yardım etmek için kullanılacağına söz vermişti.

131 MİLYON DOLARLIK MALİKANEDE NORMAL BİR ÇOCUK OLMASI İÇİN ÇABALAMIŞLAR

Eşi Melinda Gates ile 27 yıllık evliliklerini Mayıs 2021’de sonlandıran Bill Gates, eşiyle beraber çocuklarını büyütürken onlara normal bir çocukluk yaşatmak için ellerinden geleni yapmış. Onlara ev işi de yaptırmışlar, ekran başında kalma süresi konusunda titiz davranıp 14 yaşına gelene kadar telefon sahibi olmalarına da izin vermemişler.

Çift, her ne kadar çocuklarını olabildiğince mütevazı bir şekilde yetiştirmeye çalışsa da yaşam koşulları pek de mütevazı değildi. Aile, Washington’da altı mutfağının yanı sıra özel bir plajı, sinema salonu, spor salonu ve trambolin odası bulunan 131 milyon dolarlık bir malikanede yaşadı.

FARKLI BİR KARİYER TERCİH ETTİ

Gates çifti, çocuklarını pek çok açıdan sınırlayarak hayata hazırlamaya çalışsa da 21 aşındaki Phoebe hala oldukça lüks bir yaşam tarzı yaşıyor; bu da ortalama bir üniversite öğrencisinden çok daha gösterişli. Sık sık seyahatlere çıkıyor ve çektiği kareleri de 314 binden fazla takipçi kazandığı Instagram hesabında paylaşıyor.

Yine de Phoebe Gates, başarıya ebeveynleri sayesinde değil, kendi başına ulaşmaya çalışıyor denilebilir. Çünkü çoğu kişinin beklediği gibi anne ve babasının iş dünyasındaki izlerini takip etmiyor.

2002’de ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Phoebe Gates, diğer kardeşleri gibi anne ve babasının prensipleriyle büyüdü. Ayrıca son derece dinî inançlarına bağlı yetiştirildi. Bill Gates 2014’te verdiği bir röportajda Rolling Stone’a şöyle demişti: “Çocuklarımızı dindar bir şekilde yetiştirdik. Melinda’nın gittiği ve benim de katıldığım Katolik kilisesine gittiler.”

2014 yılında Bill Gates’in yaklaşık 111 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetinin çoğunu çocukları yerine ailesinin vakfına bırakacağı ortaya çıktı. 2017’de This Morning’e şöyle açıkladı: “Çocuklarımız harika bir eğitim alacak ve bir miktar para alacaklar, böylece hiçbir zaman kötü durumda olmayacaklar, ancak dışarı çıkıp kendi kariyerlerine de sahip olacaklar. Çocukların büyük miktarda servete sahip olması onlara bir iyilik değil. Yapabilecekleri her şeyi bozar. Bu para en yoksullara yardım etmeye adandı. Bunu biliyorlar, bununla gurur duyuyorlar, yapılan çalışmaları görmek için bizimle gezilere çıkıyorlar” diye açıkladı.

MODA DÜNYASINDA İLERLİYOR

Phoebe, son derece elit sayılan Seattle’daki Lakeside Lisesi’ne gitti. Küçükken profesyonel bir dansçı olmayı hayal ediyordu ve New York City’deki Lincoln Sahne Sanatları Merkezi’ndeki Amerikan Bale Okulu’nda ve Juilliard Okulu’nda eğitim gördü.

Ancak Phoebe, 2021’de liseden mezun olduktan sonra balerin olma hayalini askıya aldı ve bunun yerine modaya odaklanacağı Stanford Üniversitesi’ne gitmeye karar verdi.

Geçen yıl WWD’ye kıyafetlere her zaman ilgi duyduğunu ancak bu mesleği kariyer olarak sürdüren bir öğrenci arkadaşıyla bağ kurduktan sonra, bir gün bu işi tam zamanlı işi haline getirmek istediğini fark ettiğini söyledi.

Geçen yaz Vogue’da staj yaptı ve Vogue onu Moda Haftası’nı takip etmesi için Kopenhag’a gönderdi. Ve bu yolculuk onun tutkusunu daha da güçlendirdi. Kendisi şöyle açıklıyor: “Çok ilginçti. Sektörde bazı toksik maddeler var ve ben de kadın sağlığına büyük bir ilgi duyuyorum, bu yüzden bunların birbiriyle karıştırılmadığı bir yerde çalışmak istedim. British Vogue’u editör Edward Enninful’un çalışmaları nedeniyle gerçekten sevdim ve kendisi dergide çok ilerici, bu yüzden bu benim için çok büyük bir seçimdi.”

Paul McCartney’nin kızı tasarımcı Stella McCartney ile yakınlaştı; annesi de ona ebeveynlerinin ayak izlerini takip etmek yerine kendi yolunda gitme isteği konusunda ilham verdi.

Stella, Phoebe’yi geçen sonbaharda Paris Moda Haftası’ndaki defilesine davet etti. O günden bu zamana göz kamaştıran kıyafetlerle çok sayıda etkinliğe katılarak moda dünyasında ses getirmeye devam ediyor.

Bu ayın başlarında da New York Moda Haftası’ndaki Michael Kors defilesine dekolteli kırmızı bir elbiseyle katıldı.

PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Phoebe, kariyer açısından ailesinin izinden gitmese de kadın hakları konusunda annesini takip ediyor. Özellikle geçen yıl Roe v. Wade davası sırasında, konu hakkında sosyal medyada sık sık paylaşımlar yaptı. Geçtiğimiz Haziran ayında, kürtaj yasağının Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kadınlar üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere dikkat çekmek için de bikinili poz verdiği bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Paylaşımında şu satırlara da yer verdi: “Herkes cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişmeyi hak eder. Şu anda Yüksek Mahkeme anayasal kürtaj hakkını sona erdirmeye hazırlanıyor. Bu temel insan hakkı için verdiğimiz mücadelede bana ve diğer milyonlarca kadına katılın.”

Üniversite öğrencisi ayrıca göçmenlik durumu ve bunun sağlık hizmetleri üzerindeki etkilerinin yanı sıra seçmen hakları gibi bir dizi başka siyasi konu hakkında da paylaşımlarda bulundu.

Ayrıca, kendini kadınlar ve kız çocuklarının küresel savunucusu olarak tanımlayan annesi Melinda’nın gönderilerini sık sık yeniden paylaşıyor.

AŞK HAYATINI GÖLGELEMEYE ÇALIŞANLARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Phoebe Gates’in aşk hayatına gelince ise, kendisi şu anda Robert Ross adında bir Stanford öğrencisi ile birlikte. Ancak, sosyal medyada bazı kullanıcılar ırkçı tacizleriyle Gates’in mutluluk tablosuna gölge düşürmeye çalıştı.

Korkunç yorumlara rağmen Phoebe Gates, Robert ile fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya devam etti.

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