Bin 500 yıllık ‘anıt ağaç’ zeytin verdi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanı’na dikilen ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun ‘anıt ağaç’ olarak tescillediği 6,48 metre çapındaki bin 500 yıllık zeytin ağacı, zeytin vermeye başladı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanı'na dikilen 6 metre 48 santim çapındaki bin 500 yıllık zeytin ağacı, yüzyıllara meydan okuyor. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun ‘Anıt Ağaç' olarak tescillediği ağaç, zeytin vermeye başladı.

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Menderes Mahallesi'ndeki Demokrasi Meydanı'na dikilen zeytin ağacını, 2017 yılında Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ‘anıt ağaç' olarak tescillemiş ve kayıt altına almıştı. Belediye yetkilileri tarafından özenle bakılan ve bölge sakinlerinin de beğenisini kazanan ağaç zeytin vermeye başladı.

Etrafı çitle örülen ve yapılan çevre düzenlemesiyle eşsiz bir görünüm kazanan ağacın gövde büyüklüğü büyük ilgi görüyor. İlçenin en işlek bölgesine konulan devasa büyüklükteki gövdeye sahip olan ağacı yakından inceleyerek, fotoğraf çeken vatandaşlar, böylesi duyarlı bir çalışma ortaya çıkarttıkları için Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a ve emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirdiler.

Çevre sakini Velhar Demiralay, bin 500 yaşında olan anıt ağacın bölgenin sembolü haline geldiğini belirterek, Demiralay, “Ancak belgesellerde karşılaşabileceğimiz bu güzellikleri yanı başımızda gördüğümüz için çok mutluyuz” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, anıt zeytin ağacına ilişkin yaptığı açıklamada, zeytin ağaçlarını koruyarak, gelecek nesillere aktarılması ve şehrin estetik görünümünü sağlamak amacıyla asırlık ağacı Mezitli'de yeniden toprakla buluşturduklarını anımsattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından son derece özenle bakılarak ağacın yeniden yaşama döndüğünün altını çizen Başkan Tarhan, “Zeytin ağacı adaletin, sağlığın, bilgeliğin, barışın ve yeniden doğuşunun simgesidir. Farklı birçok kültürde kutsal kabul edilen asırlık zeytin ağacını, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz yeniden toprakla buluşturdu. Adaleti, barışı ve sağlığı Mezitli'de yeniden yeşerttik. Yapılan incelemelerin sonlanmasıyla bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen zeytin ağacımız, Mezitli'nin en yaşlı zeytin ağacı olma özelliğine sahip. Üzerinde zeytinleri de görmüş olmamız bizim için de büyük mutluluk kaynağı. Önümüzdeki günlerde ağacımızın yanı başına 2. Sanat Durağımızı da oluşturacağız. O zaman daha çok insan bu bölgeye gelecek” ifadelerini kullandı.

İHA