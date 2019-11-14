Bin eve güneş enerjili elektrik

Ülke genelinde en güneşli iller sıralamasında ikinci sırada olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tesislerinde kurduğu güneş enerji santralleri ile yılda yaklaşık bin hanenin elektriğini üretmeyi tasarlıyor.

Yıllık güneşlenme süresi (Saat-yıl) olarak 3 bin 70 saat ile ilk sırayı alan Van'ın ardından 3 bin 40 ile ikinci olan Muğla'da (Mardin ve Şanlı Urfa 3 bin 033 ile 3 ve 4.) Büyük Şehir Belediyesi Menteşe Terminal Türkiye'de ilk yapıya entegre GES 290,4 kwh kurulu güç, Menteşe Mezbaha Tesisi GES 105,4 kwh kurulu güç, Konacık İdari Bina çatısı GES 52,4 kwh kurulu güç ve yapımı devam eden Bodrum Terminal Çatısına kurulumu yapılacak GES 640 kwh güce, Büyükşehir Belediyesinin tüm tesisleri 1067 kwh kurulu güce sahip olacak. Böylece tüm güneş enerji santrallerinin sorunsuz çalışması ile Muğla Büyükşehir Belediyesi yılda yaklaşık 1000 hanenin elektrik tüketimine eşit enerjiyi güneşten karşılayacak.

30 TON KAĞIT GERİ DÖNÜŞECEK

Yılda 1 milyon 400 bin KWH enerji üretecek tesisler, 1000 hanenin elektrik üretimi yanında 30 ton kağıdın geri dönüşümünü sağlayacak ve 840 ton Co2'nin atmosfere salınımını engelleyecek. Aynı zamanda belediye bütçesine de büyük katkı sağlayan güneş panellerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından bundan sonra yapılacak binalarda da kullanılması planlanıyor.

BAŞKAN GÜRÜN; “MUĞLA, DÜNYANIN VE TÜRKİYE'NİN EN ÖZEL, EŞSİZ ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ”

Dünya ve Türkiye'nin en özel, eşsiz şehirlerinden birinde yaşadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, hizmetleri ve projeleri ile yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duydukları Muğla'yı koruduklarını ve koruyarak geleceğe taşıdıklarını belirtti. Başkan Gürün; “Yüzde 68 orman varlığı, 1480 km kıyı şeridi ile dantel gibi işlenmiş eşsiz koylara sahip Muğla'mız güneşten en fazla yararlanan şehirlerin de başında geliyor. Yerel yönetimler olarak il belediyesiyken Mezbaha tesisimiz arkasında başlattığımız güneş enerjisinden yararlanma projesini Büyükşehir Belediyesi olduğumuzda Menteşe, Bodrum otogarların çatısı ve Bodrum Konacık hizmet binası çatısında devam ettirdik. Bodrum otogarımızın da devreye girmesi ile kurulu gücümüz yıllık 1000 hanenin elektriğini üretebilen güçte olacak. Çevreyi, bütçemizi koruyan yenilikçi bu projeleri Muğla'mız genelinde daha da arttırmayı hedefliyoruz. Muğla, yeşili mavisi ile tertemiz havası doğası ile verimli toprakları yararlı güneşi ile bir şehirden fazlası” dedi.